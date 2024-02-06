Переможні новини 713-го дня війни: ГУРівці захопили вагнерівців у Судані, а Армія дронів уразила за тиждень майже 400 опорних пунктів росіян

Бійці ГУР захопили в Судані вагнерівців

Військові Головного управління розвідки Міністерства оборони України взяли в полон російських найманців ПВК Вагнера в Судані.

Про це повідомив KyivPost із посиланням на власні джерела.

Видання поширило відео, як бійці спецпідрозділу "Тимур" оглядають військовий транспорт із тілами вбитих російських найманців. Машина має сліди обстрілу.

Також на відео один із бійців ГУР МО допитує найманця. Полонений зізнався, що входить до складу групи найманців ПВК Вагнера. Їхнім завданням було повалення тамтешнього уряду.

Окрім нього, українські спецпризначенці взяли у полон двох африканських в'язнів, які, ймовірно, теж були бійцями ПВК Вагнера та вербували місцеве населення.

У Білгородській області пролунали вибухи

Уночі вівторка, 6 лютого, у місті Губкін Білгородської області РФ пролунали вибухи. Місцева влада заявляє про атаку українських дронів, унаслідок чого є руйнування

Про це губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав у телеграм.

За його словами, місто Губкін атакував безпілотник.

Внаслідок падіння дрона та його подальшої детонації різні пошкодження отримали чотири приватні домоволодіння.

Губернатор додав, що внаслідок вибуху вибиті вікна, посічені покрівля, фасади та огорожі.

Водночас у міністерстві оборони Росії прозвітували про 7 "українських" дронів, збитих вночі над територією Білгородської області.

Україна націоналізувала активи підсанкційного олігарха РФ на 500 млрд грн

Про це повідомила Служба безпеки України.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів Едуарда Худайнатова. У дохід держави було стягнуто 100% частки олігарха у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", яка оцінюється у майже 500 млрд грн.

Згідно з даними слідства, Худайнатов через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб контролював українського нафтотрейдера. Олігарх сподівався, що таким чином актив не націоналізують після початку повномасштабної агресії РФ, тому він продовжуватиме отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

ССО підірвали біля Криму платформу, з якої РФ коригувала удари "шахедами"

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у telegram.

Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію "Цитадель" у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши у зоні потенційного ураження противника.

"За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". А саме – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальших ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали ситуацію в північно-західній частині Чорного моря.

У цьому зв'язку, після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів.

Так, спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ.

"Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", - йдеться в повідомленні.

Майже 400 опорних пунктів ворога на фронті знищила Армія дронів за тиждень

Про це повідомляє Михайло Федоров у телеграмі.

"Мінуснули" дрони 141 окупанта — це результат ударних підрозділів БпЛА. На фронті працюють 67 ударних рот безпілотників, які воюють тільки дронами. За минулий тиждень вони вразили 44 танки, 74 бойові броньовані машини та 14 складів із боєкомплектами й паливом.

Україна вивела з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ

З 24 лютого 2022 року українські війська вивели з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКому ЗСУ.

"Близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен. Тоді, як станом на початок широкомасштабного вторгнення, чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі.

"Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", - пише СтратКом.

Авіація України завдала ударів по 13 районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника.