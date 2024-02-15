Переможні новини 722-го дня війни: українські дрони обвалили експорт нафти з РФ, а ЗСУ вже можуть мати новітні бомби для HIMARS

Агенція США передала міні-ТЕЦ для України

Організація USAID у рамках Проєкту енергетичної безпеки доставила в Україну 57 когенераційних установок для громад. Про це повідомило Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури.

"Для стабільного тепло- та енергопостачання в зимовий період USAID закуповує 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів. На сьогоднішні вже доставлено 57 таких установок потужністю від 50 кВ до 1500 кВ, – кажуть в Мінрозвитку. – Завдяки цьому теплопостачальні підприємства зможуть генерувати додатково 56,5 МВт електричної енергії для власних потреб та забезпечать теплом близько одного млн громадян та 960 об'єктів соціальної сфери"

Йдеться насамперед про школи та лікарні, а також інші об'єкти місцевої критичної інфраструктури, зокрема водоканали.

ЗСУ, ймовірно, уже застосували проти росіян новітню бомбу GLSDB

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу "Еспресо" зазначив, що далекобійні GLSDB для HIMARS можуть значно розширити можливості ЗСУ.

"Скоріш за все GLSDB вже працюють на нашу перемогу. Прогноз, про який писало видання Politico наприкінці січня, що Україна вже на початку лютого мала отримати GLSDB, міг підтвердитися. Але про це не було офіційно оголошено з боку наших військових. Такі оголошення роблять самі окупанти, демонструючи фото й відео, де можна розпізнати складові частини снаряда GLSDB", - зауважив Рябих.

За словами військового експерта, снаряд GLSDB був виготовлений спеціально для України.

"Україна вже могла вперше застосувати цю бомбу, наразі можемо лише здогадуватися. Але те, що з'являються фото, які свідчать, що це були саме GLSDB, схиляє до того, що GLSDB вже є в Україні. Вони можуть значно розширити можливості ЗСУ щодо ураження важливих об'єктів противника, які розташовані на значній відстані від лінії бойового зіткнення. GLSDB є високоточною бомбою", – додав Рябих.

Фото: SAAB

Столтенберг анонсував мільйон дронів для України у 2024 році

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у Брюсселі, що західні союзники протягом 2024 року планують доставити Україні мільйон безпілотників, повідомляє Liga.net.

"Група союзників збирається об'єднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників, 20 союзників по НАТО також погодилися створити коаліцію з розмінування. Все це допоможе зберегти життя українців", – сказав він.

Внаслідок атаки дронів на російські НПЗ обвалився експорт нафти

Росія у січні втратила 1 млн тонн експорту нафтопродуктів після ударів України по найбільших НПЗ, що становить майже 10% від загального обсягу, пише The Moscow Times.

Нальоти українських безпілотників, які з початку року щонайменше дев'ять разів атакували об'єкти нафтогазової інфраструктури Росії, вдарили по експорту великих нафтових компаній.

За підсумками січня нафтовики продали за кордон через морські порти 10,8 млн тонн нафтопродуктів, повідомляє Reuters з посиланням на дані галузевих джерел та власні розрахунки. У річному вираженні експорт стиснувся на 1 млн тонн, або 9%, після того як великі нафтопереробні заводи повністю або частково припинили роботу через українські атаки.