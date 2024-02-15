Після атаки українських дронів по НПЗ експорт нафти у РФ впав майже на 10%

Про це пише The Moscow Times.

Нальоти українських безпілотників, які з початку року, щонайменше, дев'ять разів атакували об'єкти нафтогазової інфраструктури Росії, вдарили по експорту великих нафтових компаній.

За підсумками січня нафтовики продали за кордон через морські порти 10,8 млн тонн нафтопродуктів, повідомляє Reuters з посиланням на дані галузевих джерел та власні розрахунки. У річному вираженні експорт стиснувся на 1 млн тонн, або 9%, після того, як великі нафтопереробні заводи повністю або частково припинили роботу через українські атаки.