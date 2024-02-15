Після атаки українських дронів по НПЗ експорт нафти у РФ впав майже на 10%
Росія у січні втратила 1 млн тонн експорту нафтопродуктів після ударів України по найбільших НПЗ, що становить майже 10% від загального об'єму
Про це пише The Moscow Times.
Нальоти українських безпілотників, які з початку року, щонайменше, дев'ять разів атакували об'єкти нафтогазової інфраструктури Росії, вдарили по експорту великих нафтових компаній.
За підсумками січня нафтовики продали за кордон через морські порти 10,8 млн тонн нафтопродуктів, повідомляє Reuters з посиланням на дані галузевих джерел та власні розрахунки. У річному вираженні експорт стиснувся на 1 млн тонн, або 9%, після того, як великі нафтопереробні заводи повністю або частково припинили роботу через українські атаки.
- На початку грудня Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомив, що Росія втратила 34 млрд євро експортного виторгу після запровадження західними країнами стелі цін на російську нафту та набуття чинності забороною на її імпорт морем до країн ЄС. Це можна порівняти із запланованими на 2024 рік видатками російського бюджету на безпеку.
- За даними центробанку РФ виторг найбільших нафтогазових компаній у Росії за підсумками січня-вересня 2023 року впав на 41%.
- 14 грудня у щомісячному огляді Міжнародного енергетичного агентства йшлося про те, що доходи РФ від експорту нафти за місяць впали на 17%.
- Остання пожежа на НПЗ у РФ трапилась у ніч на 15 лютого – горів завод у Курській області
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