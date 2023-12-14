Доходи РФ від експорту нафти за місяць впали на 17%, - МЕА

Про це йдеться у щомісячному огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Рекордні постачання зі США, Бразилії та Гаяни, а також різке зростання видобутку нафти в Ірані, поряд зі зниженням попиту, спонукали частину країн ОПЕК+ оголосити про масштабніші скорочення видобутку.

Росія наприкінці листопада оголосила, що додатково скорочуватиме експорт нафти та нафтопродуктів на 200 тисяч барелів на добу (до ще 300 тисяч барелів на добу) у першому кварталі 2024 року.