Доходи РФ від експорту нафти за місяць впали на 17%, - МЕА
Доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів знизилися в листопаді до жовтня на 17%, до $15,2 млрд — рівня, що не спостерігався з червня 2023 року
Про це йдеться у щомісячному огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Рекордні постачання зі США, Бразилії та Гаяни, а також різке зростання видобутку нафти в Ірані, поряд зі зниженням попиту, спонукали частину країн ОПЕК+ оголосити про масштабніші скорочення видобутку.
Росія наприкінці листопада оголосила, що додатково скорочуватиме експорт нафти та нафтопродуктів на 200 тисяч барелів на добу (до ще 300 тисяч барелів на добу) у першому кварталі 2024 року.
- На початку грудня Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомив, що Росія втратила 34 млрд євро експортного виторгу після запровадження західними країнами стелі цін на російську нафту та набуття чинності забороною на її імпорт морем до країн ЄС. Це можна порівняти із запланованими на 2024 рік видатками російського бюджету на безпеку.
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