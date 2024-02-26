Переможні новини 733-го дня війни: Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків, а в 150 містах світу відбулися акції на підтримку України

Українці в усьому світі вийшли на багатотисячні мітинги, щоб підтримати Україну

На вихідних, 24 та 25 лютого, українці більш ніж у 150 містах в усьому світі вийшли на багатотисячні мітинги на підтримку України до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться у пресрелізі Communities Army of Ukraine.

Головні меседжі акції – "Вірте в Україну! Дійте заради демократії!", а її мета – наголосити на важливості не втрачати віру в Україну, необхідності зміцнення її підтримки, зокрема військово-технічної, посилення санкцій проти Росії, конфіскації її заморожених активів та їх передачі на підтримку України.

Мітинги пройшли у таких країнах та містах:

Австралія – Сідней, Канберра, 24 лютого;

– Сідней, Канберра, 24 лютого; Австрія – Відень, Зальцбург, 24 лютого;

– Відень, Зальцбург, 24 лютого; Бельгія – Брюссель, 24 лютого;

– Брюссель, 24 лютого; Хорватія – Загреб, 25 лютого;

– Загреб, 25 лютого; Кіпр – Лімасол, Ларнака, Нікосія 24 лютого

– Лімасол, Ларнака, Нікосія 24 лютого Чехія – Брно, Прага, 24 лютого;

– Брно, Прага, 24 лютого; Данія – Копенгаген, Орхус, Ольборг, Вайле, Віборг 24 лютого;

– Копенгаген, Орхус, Ольборг, Вайле, Віборг 24 лютого; Фінляндія – Гельсінкі, Порі 24 лютого;

– Гельсінкі, Порі 24 лютого; Франція – Діжон, Гренобль, Ліон, Нант, Париж, Сен-Рафаель, Сен-Назер, Страсбург, Руан, Валанс – 24 лютого; Коголен – 25 лютого;

– Діжон, Гренобль, Ліон, Нант, Париж, Сен-Рафаель, Сен-Назер, Страсбург, Руан, Валанс – 24 лютого; Коголен – 25 лютого; Грузія – Батумі, Тбілісі, 24 лютого;

– Батумі, Тбілісі, 24 лютого; Німеччина – Аахен, Аугсбург, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Ґеттінґен, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Єна, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбурґ, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 лютого;

– Аахен, Аугсбург, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Ґеттінґен, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Єна, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбурґ, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 лютого; Греція – Афіни, Салоніки, 24 лютого;

– Афіни, Салоніки, 24 лютого; Угорщина – Будапешт, Сомбатхей, Залаегерсег, Бекешчаба, Ньїредьгаза 24 лютого;

– Будапешт, Сомбатхей, Залаегерсег, Бекешчаба, Ньїредьгаза 24 лютого; Ірландія – Дублін, Атлон 24 лютого

– Дублін, Атлон 24 лютого Італія – Брешія, Мілан, Турин, Рим, Козенца, Павія – 24 лютого; Венеція – 25 лютого;

– Брешія, Мілан, Турин, Рим, Козенца, Павія – 24 лютого; Венеція – 25 лютого; Литва – Вільнюс, Шяуляй, 24 лютого;

– Вільнюс, Шяуляй, 24 лютого; Мексика – Мехіко, 24 лютого;

– Мехіко, 24 лютого; Норвегія – Осло - 24 лютого;

– Осло - 24 лютого; Польща – Краків, Люблін, Ряшів, Ельк - 24 лютого;

– Краків, Люблін, Ряшів, Ельк - 24 лютого; Португалія – Лісабон, Коїмбра 24 лютого;

– Лісабон, Коїмбра 24 лютого; Румунія – Бухарест, 24 лютого;

– Бухарест, 24 лютого; Словаччина – Братислава, 24 лютого;

– Братислава, 24 лютого; Словенія – Любляна, 24 лютого;

– Любляна, 24 лютого; Іспанія – Аліканте, Барселона, Малага, Валенсія, 24 лютого;

– Аліканте, Барселона, Малага, Валенсія, 24 лютого; Швеція – Лунд, Лінчепінг, Стокгольм, 24 лютого;

– Лунд, Лінчепінг, Стокгольм, 24 лютого; Швейцарія – Берн, Женева, Цюріх, Вінтертур 24 лютого;

– Берн, Женева, Цюріх, Вінтертур 24 лютого; Туреччина – Стамбул, 24 лютого;

– Стамбул, 24 лютого; Сполучене Королівство – Лондон - 24 лютого;

– Лондон - 24 лютого; США – Гантсвілл, Флегстафф, Фінікс, Лос Анджелес (22 лютого), Дейна-Пойнт, Сан Франциско, Сан Дієго, Сакраменто, Станфорд (23 лютого), Денвер, Вашінгтон, Гейнсвілл, Вест-Палм-Біч, Атланта, Гонолулу, Давенпорт, Новий Орлеан, Бостон, Детройт, Гренд-Репідс, Мінеаполіс, Канзас Сіті, Сент-Луїс, Прінстон, Альбукерке, Бінгемтон, Нью-Йорк, Буфало, Шарлотт, Ролі, Цинциннаті, Колумбус, Бенд, Портленд, Гаррісберг, Філадельфія, Пітсбург, Грінвілл, Колумбія, Рапід-Сіті, Джонсон-Сіті, Ноксвілл, Мемфіс, Аустін, Нашвілл, Хюстон, Сан Антоніо, Солт-Лейк-Сіті, Роанок, Вірджинія-Біч, Братлборо, Сієтл, Моргантаун, Грін-Бей, Медісон, Мілвокі

– Гантсвілл, Флегстафф, Фінікс, Лос Анджелес (22 лютого), Дейна-Пойнт, Сан Франциско, Сан Дієго, Сакраменто, Станфорд (23 лютого), Денвер, Вашінгтон, Гейнсвілл, Вест-Палм-Біч, Атланта, Гонолулу, Давенпорт, Новий Орлеан, Бостон, Детройт, Гренд-Репідс, Мінеаполіс, Канзас Сіті, Сент-Луїс, Прінстон, Альбукерке, Бінгемтон, Нью-Йорк, Буфало, Шарлотт, Ролі, Цинциннаті, Колумбус, Бенд, Портленд, Гаррісберг, Філадельфія, Пітсбург, Грінвілл, Колумбія, Рапід-Сіті, Джонсон-Сіті, Ноксвілл, Мемфіс, Аустін, Нашвілл, Хюстон, Сан Антоніо, Солт-Лейк-Сіті, Роанок, Вірджинія-Біч, Братлборо, Сієтл, Моргантаун, Грін-Бей, Медісон, Мілвокі Чорногорія, Цетинє – 24 лютого

Українська документалка "Мирні люди" отримала приз Екуменічного журі на "Берлінале-2024"

Документальний фільм української режисерки Оксани Карпович "Мирні люди" (Intercepted) здобув спеціальну згадку Екуменічного журі у секції Forum на Берлінському кінофестивалі.

Список переможців оприлюднили на сайті фестивалю.

74-й Берлінський кінофестиваль нагородив переможців. Копродукційний фільм України, Канади та Франції "Мирні люди" (Intercepted), представлений у секції Forum, отримав спеціальну згадку Екуменічного журі. На Берлінале відбулась світова премʼєра картини режисерки Оксани Карпович.

Як зазначається на сайті, фільм є спробою знайти відповідь через показ двох паралельних світів.

Шмигаль повідомив, що 90% українських підприємств вийшли на довоєнні потужності

Про це він заявив на форумі "Зроблено в Україні", передає Укрінформ.

"Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей", - розповів Шмигаль.

Він зазначив: після повномасштабної агресії Росії українська економіка впала на 30%. Прем'єр також акцентував, багато експертів вважали, що в державі буде економічна катастрофа, однак "так само як на полі бою експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців".

Шмигаль розповів про галузі, які демонструють найбільші темпи відновлення, а саме: будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля та переробна промисловість.

Камишін стверджує, що Україна наздогнала РФ за виробництвом дронів-камікадзе

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що цього року Україна наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе, які подібні до іранських Shahed-131 та Shahed-136.

Про це він розповів у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", - запевнив Камишін.

Він акцентував, що Україна досягає успіху не лише у виробництві аналогів "шахедів", а й у виробництві інших ударних БПЛА.

"Те, що на Росії вибухає – то все наше", – сказав міністр.

Фани загребського "Динамо" вивісили на трибунах банер на підтримку України

Про це повідомляє спільнота WBC Ультрас Динамо у facebook.

Фанати "Динамо" вивісили на трибунах банер з написом "Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан" 25 лютого під час домашнього матчу чемпіонату Хорватії проти "Рієки".

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків, який Верховна Рада ухвалила минулого тижня.

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Там вказано, що документ повернуто з підписом президента.

Закон набуде чинності наступного дня після підписання.

23 лютого Рада підтримала внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про демобілізацію строковиків, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент схвалив законопроєкт №11035 щодо строковиків. Одразу за основу та в цілому. Даємо право президенту їх (строковиків, - ред.) звільнити", - написав він.

За це віддали свої голоси 319 нардепів.

Авіація України завдала 9 ударів по районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БПЛА противника.