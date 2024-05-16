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Огляд

Переможні новини 813-го дня війни: контратака ЗСУ в районі Вовчанська, в Україні розпочали масове виробництво FPV-дронів із самонаведенням

Тетяна Яворська
16 травня, 2024 четвер
20:00
Перемога України переможні новини
Зміст

Безпілотники ГУР атакували російський завод, що виготовляв боєприпаси, а в Україні почали серійне виробництво БПЛА з тепловізорами та системою самонаведення

ЗСУ контратакували окупантів у районі Вовчанська

Сили оборони контратакували російських окупантів у районі Вовчанська Харківської області. Про це у зведенні повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

З початку доби на Харківському напрямку противник атакував у напрямку населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. Своєю чергою українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ, – йдеться у зведенні Генштабу.

Дрони ГУР уразили оборонний завод у Тулі

16 травня безпілотники ГУР атакували державне підприємство російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі. Міноборони РФ заявило про роботу ППО у 5 регіонах.

"В результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України", - йдеться у повідомленні.

"Базальт" - головне оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово-морського флоту.

Про роботу ППО повідомляло міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено чергові спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу, реактивної системи залпового вогню "Вільха" та тактичного ракетного комплексу "Точка-У" щодо об'єктів на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

В Україні розпочали масове виробництво FPV-дронів із самонаведенням

В Україні почалося серійне виробництво FPV-дронів із самонаведенням, що використовують тепловізійну камеру для розпізнавання цілей, розповів засновник та керівник компанії VYRIY DRONE Олексій Бабенко для Армія Інформ.

"В цьому місяці декілька тисяч таких дронів ми вже відвантажимо. Ну, можливо, декілька тисяч не вийде, а, можливо, вийде  – подивимось. Тут більше від постачання комплектуючих залежить насправді, але я сподіваюсь, що цього місяця вийде десь така кількість", — розповів він.

Дрони, які виробляє компанія, використовують тепловізійні камери, що суттєво полегшує розпізнавання образів системами компʼютерного зору.

Раніше декілька виробників вже заявляли про розробку дронів із самонаведенням, не розкриваючи технічних деталей. А в інтернеті з’являлися лише одиничні приклади роботи таких дронів. VYRIY DRONE –  один з найбільших виробників дронів в Україні.

Пакет допомоги Україні від Данії на зміцнення протиповітряної оборони

16 травня, міністерство оборони Данії оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги на €750 млн, який передбачає внески для майбутніх F-16.

У межах 18-го пакету Данії Україна отримає додаткові кошти для майбутнього передання винищувачів F-16, обслуговування артилерійських знарядь, протиповітряної оборони, а також фінанси, спрямовані на допомогу з артилерією, боєприпасами й протитанковими мінами.

З €750 млн Данія виділяє Києву €349 млн на посилення ППО. Водночас держава надасть додаткові кошти для інвестицій в оборонну промисловість України.

"У рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для інвестування безпосередньо в українську оборонну промисловість. Є сенс виробляти зброю там, де вона використовується і тими, хто її використовує. Йдеться також про перспективну обороноздатність України", – сказав міністр оборони Ларс Люкке Расмуссен.

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