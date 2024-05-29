Переможні новини 826-го дня війни: 10 країн дозволили Україні бити їхньою зброєю по РФ, 3-тя штурмова захопила полонених у Тернах

Україна стане першою країною у світі, де можна буде одружитись онлайн

Уже незабаром українці зможуть укладати шлюби, не відвідуючи РАЦСи. Одружитись можна буде через "Дію". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити – вистачить Дії. Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових. Система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до", – пояснює Федоров.

Свідоцтво про одруження автоматично зʼявиться в Дії, а фізичний документ можна замовити доставкою від Укрпошти.

Зараз охочі можуть долучитись до бета-тесту. Для цього потрібно бути повнолітнім, мати ідентифікаційний код, бути неодруженим або офіційно розлученим, а також мати ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії.

У новому пакеті допомоги від Швеції літак, якого ЗСУ прагнули усі роки Незалежності

Уряд Швеції оголосив про виділення рекордного одночасно пакету військової допомоги для України на суму 13 мільярдів шведських крон (1,16 млрд євро). За даними Defense Express, у цьому пакеті передає нам як мінімум один літак радіолокаційного дозору, котрий у повідомленні від міністра оборони цієї країни Пола Йонсона позначений як ASC-890, однак більш відомий під позначенням Saab 340.

"Такий літак дасть України додаткові можливості для ефективнішого використання тих же F-16 та іншої авіатехніки в боях проти російських загарбників. Тут слід наголосити, що отримати свої літаки радіолокаційного дозору ЗСУ прагнули всі 33 роки Незалежності", – повідомляє Defense Express.

Фото: Defense Express



Уже десять країн дозволяють Україні використовують їхню зброю для ударів по РФ

Все більше західних країн визнають право України бити по території РФ їхньою зброєю. Десятою країною, яка офіційно заявила про право України використовувати їхню зброю для ударів по РФ стала Фінляндія. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Гельсінкі не обмежували Україну в завданні ударів по території РФ фінською зброєю.

Схожу заяву зробила і очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування. Про те, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії, заявив президент Франції Емманюель Макрон, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, а також представники Латвіє, Литви, Нідерланди, Естонії та Чехії.

Бійці 3-ї штурмової відбили позиції і захопили полонених у Тернах

ЗСУ вдалось відбити позиції у Тернах. Як виглядають відбиті в окупантів позиції після зачистки Третьою штурмовою бригадою показали на телеграм-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

"Бійці штурмували бліндажі, деяких росіян захопили в полон і відправили на поповнення обмінного фонду. А фраги, розкидані після бою, так і залишились пухнути у посадках Донеччини", – написали на сторінці бригади.