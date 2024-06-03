Переможні новини  831-го дня війни: ЗСУ знищили надсучасну російську радіолокаційну станцію, Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по Росії

Нідерланди не проти, щоб їхніми винищувачами били по Росії

Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по території РФ. Про те, що ЗСУ можуть завдавати удари винищувачами по Росії наголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона підкреслила, що Нідерланди не впроваджуватимуть обмежень для України щодо наданих у майбутньому F-16, як це зробив офіційний. Так прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо застеріг Україну від здійснення польотів на винищувачах, які Київ отримає від його держави, у повітряному просторі РФ.

"Обмеження в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися", – сказала очільниця міноборони Нідерландів.

Водночас вона наголосила, що Амстердам просить Київ дотримуватись міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в статуті ООН. Це означає, що "вони будуть використовувати її для ураження військових цілей, які їм потрібні для самооборони".

Дозвіл бити по Росії допоможе захистити Харків

Протиповітряна оборона і можливість завдавати ударів по території РФ дозволять Україні захистити Харків. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що, завдяки наданню систем ППО і зняттю обмежень щодо ударів по території Росії західною зброєю, Україна зможе захистити Харків та область. В ISW переконані, що саме ці фактори залишаються критично важливими, щоб відбити російські удари по місту Харків.

Зазначається, що низка західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для завдання ударів по військових цілях на території Росії. Аналітики зауважили, що такі політичні зміни дозволять українським військам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії.

ССО вполювали потужну російську РЛС

Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2". Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах. У ССО "Касту" назвали "жирною ціллю".

Вперше радіолокаційну систему "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА.

"Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО. Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО", – йдеться в повідомленні Командування ССО.

ЗСУ знищили "очі росіян"

На російській території біля Сумщини Сили оборони знищили два комплекси спостереження. Ворожі комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-П" були уражені FPV-дронами українських прикордонників, а відео оприлюднила Державна прикордонна служба України.

За допомогою "Муром-П" ворог намагався контролювати ситуацію на прикордонній території Сумщині й готував по ній обстріли.