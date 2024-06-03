ППО і дозвіл бити по Росії дозволять Україні захистити Харків, - ISW
Надання Україні систем протиповітряної оборони і зняття обмежень ударів по цілях на території Росії західною зброєю дасть можливість захистити Харків і область
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики переконані, що надання західних систем ППО та зняття обмежень бити наданою Заходом зброєю по військових цілях на території Росії залишаються критично важливими для України, щоб відбити російські удари по місту Харків.
Зазначається, що низка західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для завдання ударів по військових цілях на території Росії.
Аналітики зауважили, що такі політичні зміни дозволять українським військам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії.
Українські офіційні особи поінформували, що українські сили збили кілька російських військових літаків у лютому 2024 року, багато з яких завдавали ударів планерними бомбами в напрямку Авдіївки.
"Здатність українських сил збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні свідчить про те, що українські сили, ймовірно, зможуть повторити ті самі дії за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів планерними бомбами, що запускаються з повітряного простору РФ", - наголошують в огляді ISW.
- Нещодавно експерти Інституту повідомляли, що російська армія перекидає власні сили для зміцнення позицій на Харківському напрямку. Це вказує на можливу другу фазу наступу РФ у регіоні.
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