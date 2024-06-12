Переможні новини 840-го дня війни: у ГУР підтвердили ураження двох "новітніх" російських Су-57, а перші F-16 можуть з'явитися вже влітку

Орбан заявив, що не блокуватиме рішення НАТО щодо України

Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО в Будапешті в середу, повідомляє "Європейська правда".

Орбан наголосив, що на зустрічі вони зі Столтенбергом переглянули відносини між Угорщиною і НАТО.

За словами угорського прем'єра, "усім відомо, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості держав НАТО". Але він подякував генсеку НАТО, що Будапешту завжди "дозволяли" висловлювати свою відмінну думку.

"Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення в НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає", – сказав Орбан.

Нідерланди передадуть України перші F-16 цього літа

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що її країна передасть Україні перші F-16 вже цього літа – після того, як постачання винищувачів почне Данія.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Європейській правді".

"Я очікую, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік". Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили", – заявила Кайса Оллонгрен.

Спершу Україна отримає літаки від Данії, а вже потім від Нідерландів. За словами міністерки, це – "спільний план".

Вона також припустила, що F-16 самі по собі не змінять хід війни, але вони "зроблять Повітряні сили і Протиповітряну оборону України набагато сильнішими".

"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично", – додала Оллонгрен.

Заморожені активи Центробанку Росії працюватимуть на користь ЗСУ

Саміт "Великої сімки" (G7: США, Франція, Німеччина, Італія, Канада, Великобританія, Японія), який розпочинається 12 червня на курорті Борго Егнація в італійській Апулії, готує мега-новину для України. Як повідомив “Еспресо” на умовах тотальної анонімності причетний до розробки відповідного документу європейський високопосадовець, лідери “Великої сімки” – президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн оголосять про рішення надати Україні 50 млрд доларів, які мають бути направлені пріоритетно на оборону, а також на підтримку українського бюджету та на відбудову.

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ЗСУ вночі знищили радари ЗРК С-300 та С-400 в окупованому Криму

У ніч проти 12 червня Сили оборони України завдали групового ракетного удару по тимчасово окупованому Криму та знищили два радари ЗРК С-300 та С-400 росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Українські сили знищили два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється.

Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.

Німецька Rheinmetall цьогоріч запустить в Україні виробництво БМП Lynx

Це підтвердив виконавчий директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер німецькому виданню Handelsblatt.

"Ми виготовимо перший Lynx вже цього року", - сказав журналістам міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Водночас ані Камишін, ані Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва з огляду на питання безпеки.

Зазначається, що розроблений компанією Rheinmetall Lynx був уперше представлений у 2016 році. Бронемашина має модульну конструкцію й може бути оснащена різним озброєнням.

Lynx може використовуватися як бойова машина піхоти або як зенітний танк із гарматою калібру від 30 до 35 мм. Він також може бути озброєний 120-міліметровою танковою гарматою Leopard.

У ГУР підтвердили ураження двох Су-57

В результаті атаки дрона в Росії у суботу, 8 червня, були уражені два новітні багатоцільові літаки Су-57.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Так, щодо підтвердження ураження ми можемо зараз говорити про те, що в одного Су-57 значні пошкодження, в іншого - легші. Ймовірно, його можна буде відновити у більш швидкий термін", - розповів Юсов.

При цьому він нагадав, що Су-57 були уражені вперше. Вони є "надновими" винищувачами РФ і гордістю Повітряно-космічних сил країни-агресора.

Сили оборони спільно з кіберфахівцями СБУ уразили РЛС росіян вартістю $25 млн

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема зазначається, що російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк" уразили кількома FPV-дронами.

"Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало", - йдеться у повідомленні.

Спецслужбовці розповіли, що цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.