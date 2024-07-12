Переможні новини 870-го дня війни: Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці, а в окупованому Маріуполі лунали вибухи

На саміті НАТО підписали Український договір

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської комісії.

Український договір підписали лідери США, Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції, Великої Британії, України, а також ЄС.

Учасники договору зобов’язались:

Підтримувати потреби України в обороні шляхом надання військової допомоги, економічної підтримки та забезпечення навчань,

Прискорити зусилля з розбудови майбутніх Сил оборони до 2027 року (прим. - можуть продовжити й до 2030-х),

У разі нового нападу Росії на Україну (прим. - після завершення нинішньої війни), швидко та колективно зібратися та визначитися з наданням швидкої та тривалої допомоги.

Домовленості Українського договору чинні аж поки Україна не вступить у НАТО та ЄС.

"Ми заявляємо про наш незмінний намір і зобов’язання забезпечити, щоб Україна могла успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні та стримувати акти агресії в майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Австралія пообіцяла Україні найбільший з початку великої війни пакет військової допомоги на $250 млн

Про це повідомляє ABC News.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про пакет допомоги в останній день саміту НАТО у Вашингтоні.

Зазначається, що Австралія та інші партнери з країн Азійсько-тихоокеанського регіону, які не є членами НАТО, направили свої делегації для зміцнення зв’язків з Альянсом на тлі побоювань щодо китайської агресії в регіоні.

Австралійський військовий пакет містить керовані ракети й ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію черевиків.

Загальна вартість підтримки Австралії для українських військових сягає 1,1 мільярда доларів.

"Це не останній пакет, про який ми оголошуємо. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах", - запевнив Марлз.

Канада виділила понад $280 млн для навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Про це йдеться на сайті офісу премʼєра Канади Джастіна Трюдо.

Спираючись на тривалу підтримку України з боку Канади, прем’єр-міністр зобов’язався продовжити допомогу, щоб Україна могла продовжувати захищати свою свободу. Зокрема, це включає понад $360 млн додаткової військової допомоги.

Також Канада оголосила про виділення до 389 млн канадських доларів (понад 280 млн доларів США) на покращення підготовки пілотів F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил Контактної групи з оборони України.

"Це зобов’язання, отримане коштом раніше оголошеного військового фінансування, підтримає навчання пілотів у Збройних силах України, а також забезпечить важливе обладнання для підтримки безпечної експлуатації F-16 в Україні", - йдеться у повідомленні.

Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що середньодобові втрати РФ протягом травня та червня сягають - 1262 та 1163. Загалом Росія, ймовірно, втратила понад 70 тис. військовослужбовців за останні два місяці.

У розвідці припускають, що причиною зростання втрат стали активні бойові у Харківській області. В той час росіяни намагалися зберігти попередні темпи наступальних операцій уздовж решти фронту.

"﻿﻿Коефіцієнт втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські позиції масою", - вважають у розвідці.

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Приморському районі та за містом. Крім цього, там видніється дим. Натомість місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу російської ППО.

"За попередньою інформацією, можливий прильот стався в районі аеропорту. Повідомляється, що там нещодавно був так званий віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та ватажок ДНР Денис Пушилін", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти повідомляють, що на місце вибухів виїхали машини швидкої допомоги та пожежники. Також деякі росіяни написали про приліт біля будинків, але, як заявляє міськрада, це не відповідає дійсності, бо поряд з аеропортом немає житлової забудови.

Попри негативні фактори ВВП України за перше півріччя зріс на 4,1%

За оцінками Міністерства економіки, за перше півріччя 2024 року ВВП України зріс близько на 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Мінекономіки.

За даними Міністерства, у червні 2024 року ВВП України зросло на 1,1% [±1%] у порівнянні із червнем минулого року. Основним чинником сповільнення темпів росту економіки називають відключення електроенергії через її дефіцит.

"Протягом червня економіка функціонувала в складних умовах відключень електроенергії, що послабляло економічну активність як підприємств, так і споживачів. Проте, завдяки високому рівню адаптивності до складних умов і досвіду реагування на такі виклики, українська економіка продовжила зростання", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, серед факторів, які сприяли зростанню економіки, також є високі темпи експорту продукції гірничо-металургійного комплексу та ранній початок збору врожаю озимих культур.

Також до позитивних чинників відносять стабільну роботу Українського морського коридору та можливості окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту.

Свириденко додала, що динаміка зростання економіки у першому півріччі 2024 року на рівні 4,1%, наразі відповідає оновленому урядовому прогнозу, згідно з яким, зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

"Наразі ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також наслідки руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці", - кажуть у Міністерстві.

Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року

Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб весь світ визнав депортацію кримських татар геноцидом. Тому що ми демократична країна. Кримські татари - це частина українського народу, яка страждала від Російської імперії й продовжує страждати зараз. Крим зараз окупований, і для нас надзвичайно важливо звільнити Ккрим. Звільнити його ми можемо в тому разі, якщо будемо спільно з усім світом боротися за права кримськотатарського населення", - сказав він в коментарі Еспресо.

Польський сейм визнав, що "депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу".

"Польський парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. Це надзвичайно важливе рішення! До визнання цього жахливого злочину вже долучилися Балтійські країни. Місяць тому ПАРЄ закликала визнати депортацію 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. А сьогодні важливу Резолюцію щодо цього ухвалив Сейм Польщі", - зазначив Княжицький.

Постанову "Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу" підтримали у сеймі 414 голосами, коли 16 були проти, а 2 утримались.

У МЗС Норвегії заявили, що Україна має право бити по території РФ

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки" на саміті НАТО.

"Наша принципова позиція полягає в тому, що доки військові дії України відповідають міжнародному праву, статуту ООН, вони повинні мати можливість використовувати зброю з найкращим ефектом для захисту України", - сказав дипломат.

"Міжнародне право дуже чітке: якщо на вас напали, ви можете дати відсіч нападнику і на території нападника", - уточнив він.

Очільник МЗС Норвегії навів як приклад Харків. Якщо РФ обстрілює місто зі своєї території, Україна має право завдати удару туди, звідки прилетіло.

Ейде наголосив, що "Україна, а не Путін, має перемогти в цій війні".