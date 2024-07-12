Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 870-го дня війни: Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці, а в окупованому Маріуполі лунали вибухи
Огляд

Переможні новини 870-го дня війни: Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці, а в окупованому Маріуполі лунали вибухи

12 липня, 2024 п'ятниця
19:00
Перемога України переможні новини

Канада виділила понад $280 млн для навчання українських пілотів, а в окупованому Маріуполі лунали вибухи в районі аеропорту

Зміст

На саміті НАТО підписали Український договір

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської комісії.

Український договір підписали лідери США, Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції, Великої Британії, України, а також ЄС.

Учасники договору зобов’язались:

  • Підтримувати потреби України в обороні шляхом надання військової допомоги, економічної підтримки та забезпечення навчань,
  • Прискорити зусилля з розбудови майбутніх Сил оборони до 2027 року (прим. - можуть продовжити й до 2030-х),
  • У разі нового нападу Росії на Україну (прим. - після завершення нинішньої війни), швидко та колективно зібратися та визначитися з наданням швидкої та тривалої допомоги.

Домовленості Українського договору чинні аж поки Україна не вступить у НАТО та ЄС.

"Ми заявляємо про наш незмінний намір і зобов’язання забезпечити, щоб Україна могла успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні та стримувати акти агресії в майбутньому", — йдеться у повідомленні. 

Австралія пообіцяла Україні найбільший з початку великої війни пакет військової допомоги на $250 млн

Про це повідомляє ABC News.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про пакет допомоги в останній день саміту НАТО у Вашингтоні.

Зазначається, що Австралія та інші партнери з країн Азійсько-тихоокеанського регіону, які не є членами НАТО, направили свої делегації для зміцнення зв’язків з Альянсом на тлі побоювань щодо китайської агресії в регіоні.

Австралійський військовий пакет містить керовані ракети й ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію черевиків. 

Загальна вартість підтримки Австралії для українських військових сягає 1,1 мільярда доларів.

"Це не останній пакет, про який ми оголошуємо. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах", - запевнив Марлз.

Канада виділила понад $280 млн для навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Про це йдеться на сайті офісу премʼєра Канади Джастіна Трюдо.

Спираючись на тривалу підтримку України з боку Канади, прем’єр-міністр зобов’язався продовжити допомогу, щоб Україна могла продовжувати захищати свою свободу. Зокрема, це включає понад $360 млн додаткової військової допомоги.

Також Канада оголосила про виділення до 389 млн канадських доларів (понад 280 млн доларів США) на покращення підготовки пілотів F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил Контактної групи з оборони України.  

"Це зобов’язання, отримане коштом раніше оголошеного військового фінансування, підтримає навчання пілотів у Збройних силах України, а також забезпечить важливе обладнання для підтримки безпечної експлуатації F-16 в Україні", - йдеться у повідомленні.

Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що середньодобові втрати РФ протягом травня та червня сягають - 1262 та 1163. Загалом Росія, ймовірно, втратила понад 70 тис. військовослужбовців за останні два місяці.

У розвідці припускають, що причиною зростання втрат стали активні бойові у Харківській області. В той час росіяни намагалися зберігти попередні темпи наступальних операцій уздовж решти фронту.

"﻿﻿Коефіцієнт втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські позиції масою", - вважають у розвідці.

В окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Приморському районі та за містом. Крім цього, там видніється дим. Натомість місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу російської ППО.

"За попередньою інформацією, можливий прильот стався в районі аеропорту. Повідомляється, що там нещодавно був так званий віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та ватажок ДНР Денис Пушилін", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти повідомляють, що на місце вибухів виїхали машини швидкої допомоги та пожежники. Також деякі росіяни написали про приліт біля будинків, але, як заявляє міськрада, це не відповідає дійсності, бо поряд з аеропортом немає житлової забудови.

Попри негативні фактори ВВП України за перше півріччя зріс на 4,1%

За оцінками Міністерства економіки, за перше півріччя 2024 року ВВП України зріс близько на 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Мінекономіки.

За даними Міністерства, у червні 2024 року ВВП України зросло на 1,1% [±1%] у порівнянні із червнем минулого року. Основним чинником сповільнення темпів росту економіки називають відключення електроенергії через її дефіцит. 

"Протягом червня економіка функціонувала в складних умовах відключень електроенергії, що послабляло економічну активність як підприємств, так і споживачів. Проте, завдяки високому рівню адаптивності до складних умов і досвіду реагування на такі виклики, українська економіка продовжила зростання",  - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, серед факторів, які сприяли зростанню економіки, також є високі темпи експорту продукції гірничо-металургійного комплексу та ранній початок збору врожаю озимих культур.

Також до позитивних чинників відносять стабільну роботу Українського морського коридору та можливості окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту.

Свириденко додала, що динаміка зростання економіки у першому півріччі 2024 року на рівні 4,1%, наразі відповідає оновленому урядовому прогнозу, згідно з яким, зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

"Наразі ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також наслідки руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці", - кажуть у Міністерстві.

Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року

Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб весь світ визнав депортацію кримських татар геноцидом. Тому що ми демократична країна. Кримські татари - це частина українського народу, яка страждала від Російської імперії й продовжує страждати зараз. Крим зараз окупований, і для нас надзвичайно важливо звільнити Ккрим. Звільнити його ми можемо в тому разі, якщо будемо спільно з усім світом боротися за права кримськотатарського населення", - сказав він в коментарі Еспресо.

Польський сейм визнав, що "депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу".

"Польський парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. Це надзвичайно важливе рішення! До визнання цього жахливого злочину вже долучилися Балтійські країни. Місяць тому ПАРЄ закликала визнати депортацію 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. А сьогодні важливу Резолюцію щодо цього ухвалив Сейм Польщі", - зазначив Княжицький.

Постанову "Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу" підтримали у сеймі 414 голосами, коли 16 були проти, а 2 утримались.

У МЗС Норвегії заявили, що Україна має право бити по території РФ

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки" на саміті НАТО.

"Наша принципова позиція полягає в тому, що доки військові дії України відповідають міжнародному праву, статуту ООН, вони повинні мати можливість використовувати зброю з найкращим ефектом для захисту України", - сказав дипломат.

"Міжнародне право дуже чітке: якщо на вас напали, ви можете дати відсіч нападнику і на території нападника", - уточнив він.

Очільник МЗС Норвегії навів як приклад Харків. Якщо РФ обстрілює місто зі своєї території, Україна має право завдати удару туди, звідки прилетіло.

Ейде наголосив, що "Україна, а не Путін, має перемогти в цій війні".

Теги:
Економіка
Польща
геноцид
Маріуполь
Норвегія
Канада
Австралія
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
НАТО
Читайте також:
Дмитро Пєсков
12 липня, 2024 п'ятниця
"По Охматдиту прилетіла натовська ракета, яка збилась з курсу": російські фейки і маніпуляції за 11 липня
Олег Манчура
Автор Олег Манчура
11 липня, 2024 четвер
Коли проклинаємо русскіх, згадаймо й тих, хто зірвав нашу ракетну програму
спека
11 липня, 2024 четвер
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.25
  • EUR
    Купівля 44.19
    Продаж 44.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 липня
19:17
На Донеччині з початку доби через обстріли РФ загинули 5 цивільних, щонайменше 18 отримали поранення
19:16
Михайло Подоляк
В ОП пояснили, що Україна розуміє під "ударами вглиб Росії"
19:07
Білорусь військові навчання
Білорусь готує провокації на кордоні з Україною на тлі своїх спільних військових навчань з Китаєм, - ЦНС
19:04
Фінляндія, кордон з РФ
Фінляндія ухвалила закон, який дозволяє не пускати мігрантів з Росії
19:03
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Проти голосували лише РФ і Китай: МАГАТЕ ухвалило резолюцію, якою засудило удар по Охматдиту
18:45
Новини компаній
Вартість електроенергії
Укрметалургпром: Впровадження єдиного тарифу на розподіл електроенергії вкрай негативно вплине на економіку України
18:45
NAVI
Стало відомо, де та коли пройдуть перші Олімпійські ігри з кіберспорту
18:37
Роберт Фіцо
Партія Фіцо відмовилася приєднатися до групи Орбана в Європарламенті
18:29
Оновлено
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Росія планувала вбивство гендиректора Rheinmetall. В уряді ФРН прокоментували
18:15
Кая Каллас
Кая Каллас може оголосити про відставку з посади прем'єрки Естонії 15 липня, - ЗМІ
18:06
Огляд
"Вікінги. Вальгалла"
"Кріпачка" не "Вікінги": що подивитися на вихідних
18:05
OPINION
Ростислав Павленко
Як наповнити бюджет без підвищення податків
17:59
електроенергія, графіки відключень
Після 19:00 обмежень буде більше: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 13 липня
17:57
міни, замінований пляж
СБУ готує доказову базу для Гааги через використання РФ протипіхотних мін проти цивільних
17:53
вогонь, полум'я, пожежа
Знищено окопи, бліндажі і склади: партизани здійснили диверсію на Херсонщині
17:40
У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак: пілот загинув
17:38
соцмережа Х (Твіттер)
Єврокомісія пригрозила соцмережі X штрафом через засилля дезінформації
17:37
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Харківщині близька до стабілізації, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
17:26
путін
Путін підписав закон про підвищення у РФ податку на прибутки фізичних осіб
17:24
Пресреліз
комп'ютер
Українські школи отримають технології від Тайваню: оголошено переможців проєкту Leave no one behind
17:19
На фото: Монатік
MONATIK і Галкін виступили разом на весіллі в Італії, представники українського співака прокоментували
17:14
Віктор Орбан
"Йде 12-й день, і це вже завдало багато шкоди": МЗС Німеччини про головування Угорщини у Раді ЄС
17:10
Дмитро Лубінець
Україні з 2014 року вдалося повернути з російського полону 161 цивільного, - Лубінець
17:10
Володимир Зеленський
"Українці не хочуть припинення війни, бо без воєнного стану доведеться провести вибори": маніпуляції світових ЗМІ за 12 липня
17:07
Оновлено
Марія Захарова
У МЗС РФ лякають українців підривом дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища. У ЦПД пояснили, навіщо
17:00
планета земля
Британські вчені з'ясували, що життя на Землі виникло раніше, ніж вважалося
16:55
ракетна атака на Охматдит
Ракетний удар РФ 8 липня: український бізнес пожертвував мільйони гривень на допомогу Охматдиту
16:52
На фото: Актор Віталій Гогунський
Машков, Гогунський та ще 4 артисти з РФ потрапили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
16:49
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 94 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:47
хімічна атака
РФ поширює фейк про плани ЗСУ атакувати хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, – ЦПД
16:46
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
У Defense Express назвали головні небезпеки нової тактики росіян запускати ракети "Калібр" з Каспійського моря
16:43
в'язниця
Кримчанин, який воював проти України, отримав 15 років, ще трьом мешканцям ТОТ оголосили підозру
16:34
на фото Денис Шмигаль у Харкові
Постачатимуть тепло в разі відсутності світла: у Харкові встановили перші міні-ТЕЦ
16:27
Олівер Трі
У Литві скасували виступ американського співака Олівера Трі через його участь у фестивалі, що спонсорується Яндексом
16:24
Оновлено
літак
У Підмосков’ї впав пасажирський літак: на борту були лише члени екіпажу
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Про Байдена, його обмовки та чому це катастрофа для його кампанії
16:02
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ оновили дані 2,7 млн українців
15:51
Китай запровадив санкції проти 6 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню
15:47
MELANYA
Співачка MELANYA переспівала хіт Ірини Білик 1995 року "Ти мій"
15:42
уряд Норвегії, Норвегія
У МЗС Норвегії заявили, що Україна має право бити по території РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV