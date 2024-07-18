Переможні новини 876-го дня війни: атака на російську базу на озері Донузлав, полювання дрона на ворожий Мі-8 та нова зброя в арсеналі ЗСУ

Українські дрони вразили російську базу на озері Донузлав у Криму

Морські та повітряні дрони Служби безпеки України вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав, коли окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело у Силах безпеки і оборони.

У цій операції СБУ співпрацювала із Військово-морськими силами.

"Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера", – сказав співрозмовник видання.

За його даними, внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу ⁠штаб з пунктом управління, ⁠склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди, та ⁠вогневі позиції ворога.

ООН надасть України $100 млн на підготовку до зими

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, який прибув з робочим візитом до Харкова, оголосив про надання Україні $100 млн на підготовку до третьої зими в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

"Харків посідає особливе місце у нашій діяльності з підтримки переміщених людей в Україні. Мене глибоко зворушила стійкість і рішучість людей у Харківській області, які вирішили залишитися, попри те, наскільки близько до кордону вони перебувають, і на щоденну загрозу повітряної тривоги або інших ризиків. Постійні обстріли енергетичної інфраструктури України, ймовірність того, що люди будуть жити без тепла та електроенергії й будуть, можливо, змушені покинути свої будинки цієї зими, означають, що зараз нам потрібно готуватися і робити критично важливі інвестиції", - сказав Верховний комісар.

Естонія також заборонила в’їзд авто на білоруській реєстрації

Естонія, слідом за Латвією та Литвою, заборонила в’їзд на територію країни транспортних засобів з білоруськими номерами. Про це повідомляє МЗС Естонії.

Транспортні засоби з білоруськими номерними знаками відтепер не можуть в'їхати до Естонії, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії чи Європейському Союзі.

"У деяких випадках держави-члени можуть дозволити винятки, зокрема не застосовувати заборону з гуманітарних міркувань і дипломатичних номерних знаків", – йдеться у повідомленні.

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Арсенал ЗСУ поповнять пістолети відомих зброярських компаній

Міністр закордонних справ Маргус Цахна заявив, що заборона на в'їзд транспортних засобів з білоруськими номерами до Євросоюзу є єдино правильною, оскільки білоруський режим безпосередньо підтримує російську агресію в Україні.

Міністерство оборони України оголосило про допуск до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва.

До арсеналу ЗСУ увійшли пістолети від відомих зброярських компаній зі США, Італії та Бельгії. Більшість допущених до експлуатації пістолетів та пістолетів-кулеметів мають калібр 9 мм, однак серед них є також зразки з потужнішим калібром 11,43 мм.

Як пояснюють у Міноборони, пістолети-кулемети відзначаються легкістю, компактністю та ефективністю. Вони, як правило, оснащені магазинами на 30 набоїв, проте один із нових зразків може бути конвертований для використання магазинів на 15, 20 та 25 патронів. Цей зразок також обладнаний складним прикладом в обидві сторони та адаптером для встановлення глушника. Всі пістолети-кулемети характеризуються дуже високою скорострільністю, що є вкрай важливим в умовах ближнього бою.

Оператор українського дрона влаштував полювання на гелікоптер Мі-8

Оператор ударного підрозділу “Булава" впритул наблизився до ворожого гелікоптера Мі-8. Щоправда, цього разу пілоту вдалось втекти від українського безпілотника. Відео цього "полювання" виклали на каналі "Дикі шершні", присвяченому дронам-камікадзе.

При цьому на сторінці запевняють, що уже кілька місяців працюють над тим, аби можна було безпілотниками атакувати ворожі вертольоти.

"Команда “Диких Шершнів” уже кілька місяців працює над тим, щоб п…ська вертушка наступного разу не втекла", – повідомляють вони та закликають донатити на розробки.