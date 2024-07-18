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Естонія заборонила в'їзд в країну авто з білоруськими номерами

18 липня, 2024 четвер
08:39
Світ авто з білоруськими номерами

Естонія, слідом за Латвією та Литвою, заборонила в’їзд на територію країни транспортних засобів з білоруськими номерами

Зміст

Про це повідомляє МЗС Естонії.

Зазначається, що транспортні засоби з білоруськими номерними знаками відтепер не можуть в'їхати до Естонії, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії чи Європейському Союзі.

"У деяких випадках держави-члени можуть дозволити винятки, зокрема не застосовувати заборону з гуманітарних міркувань і дипломатичних номерних знаків", - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Маргус Цахна заявив, що заборона на в'їзд транспортних засобів з білоруськими номерами до Євросоюзу є єдино правильною, оскільки білоруський режим безпосередньо підтримує російську агресію в Україні.

  • У Литві з опівночі 18 липня забороняють в'їзд на територію країни автомобілів з номерами Білорусі.
  • Також Латвія з 16 липня закрила в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто.
Теги:
Білорусь
Естонія
Війна з Росією
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