Естонія заборонила в'їзд в країну авто з білоруськими номерами
Естонія, слідом за Латвією та Литвою, заборонила в’їзд на територію країни транспортних засобів з білоруськими номерами
Про це повідомляє МЗС Естонії.
Зазначається, що транспортні засоби з білоруськими номерними знаками відтепер не можуть в'їхати до Естонії, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії чи Європейському Союзі.
"У деяких випадках держави-члени можуть дозволити винятки, зокрема не застосовувати заборону з гуманітарних міркувань і дипломатичних номерних знаків", - йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Маргус Цахна заявив, що заборона на в'їзд транспортних засобів з білоруськими номерами до Євросоюзу є єдино правильною, оскільки білоруський режим безпосередньо підтримує російську агресію в Україні.
- У Литві з опівночі 18 липня забороняють в'їзд на територію країни автомобілів з номерами Білорусі.
- Також Латвія з 16 липня закрила в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто.
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