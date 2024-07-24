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Головна Перемога України Переможні новини 882-го дня війни: ГУР масовано атакує банківську систему РФ, а дрони-камікадзе знищили окупантів, які ховалися в стайні
Огляд

Переможні новини 882-го дня війни: ГУР масовано атакує банківську систему РФ, а дрони-камікадзе знищили окупантів, які ховалися в стайні

Тетяна Яворська
24 липня, 2024 середа
20:00
Перемога України Перемога України

Німецька компанія Rheinmetall отримала замовлення від українського уряду на будівництво заводу з виготовлення зброї, Євросоюз виділив на потреби  України 4,2 млрд євро, а наші розвідники атакували банківську систему РФ

Зміст

Транш від ЄС на 4,2 млрд євро 

Посли Євросоюзу в середу, 24 липня, схвалили виділення для України ще 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

"Сьогодні посли затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", – йдеться у повідомленні.

Наступним кроком Рада Євросоюзу перейде до письмової процедури.

ГУР з ранку масовано атакують банківську систему РФ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України з ранку атакують банківську систему РФ, що паралізувало роботу ключових банківських установ. 

Внаслідок масової кібератаки паралізовані ключові банківські установи та платіжні системи по всій території Росії. Зокрема, клієнти "Сбербанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк" та "ВТБ" зіткнулися з проблемами чи неможливістю скористатися онлайн-банкінгом та цифровими послугами.

"Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ", – йдеться у повідомленні.

Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем терористів - "Системи швидких платежів" (СБП) та Національної системи платіжних карт (НСПК).

Росіяни масово скаржаться у соцмережах на неможливість скористатися мобільним звʼязком або мобільним інтернетом від "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".

"У РФ вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки "політично мотивованих хакерів". Водночас в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення", – пишуть ЗМІ.

Rheinmetall виготовлятиме в Україні зброю на сотні мільйонів євро

Німецький виробник отримав замовлення від українського уряду на завод із виробництва зброї в Україні. Про це йдеться у заяві на сайті концерну, пише Армія.Інформ.

Про плани будівництва заводу було оголошено в лютому 2024 року. Замовлення для технологічної групи Rheinmetall, що базується в Дюссельдорфі, охоплює повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію.

Планується розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців. Разом зі своїм українським партнером по спільному підприємству Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу. 

Наразі в Україні тривають заходи з підготовки необхідної інфраструктури. Незабаром буде створено спільне підприємство між Rheinmetall та українською державною компанією з управління заводом з виробництва боєприпасів. ЗМВІ повідомляють, що йдеться про виробництво на сотні мільйонів євро, а виробництво боєприпасів розпочнуть уже через 2 роки.

Дрони-камікадзе знищили окупантів, які ховалися в стайні

Росіяни, які переховувавсь на колишній фермі, там і знайшли вічний спочинок. Українські воїни з 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України знищили їх, коли вони намагались сховатись.

"Наші розвідники і кілька fpv-дронів вилетіли на полювання. Після першого удару, залишки групи росіян перебігли у стайню, однак кілька влучних і потужних атак "камікадзе" змішали їх із тамтешнім органічним добривом", – йдеться у дописі.

Теги:
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ЄС
зброя
Німеччина
Війна з Росією
ГУР
зброя для України
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