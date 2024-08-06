Переможні новини 895-го дня війни: СБС знищили російський "Зоопарк" за $25 млн, у Криму пожежа в районі військового аеродрому

Бійці СБС ЗСУ знищили ворожу РСЛ "Зоопарк"

Бійці 14 полку безпілотних авіакомплексів Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російську РЛС "Зоопарк". Відео ураження дорогої РЛС оприлюднили на тг-каналі полку.

"Разом зі знищеною нашими бійцями РЛС "Зоопарк" в повітря злетіли 25 мільйонів доларів. Саме стільки коштує цей комплекс. За такі кошти можна було б відремонтувати сотню кілометрів доріг під Саратовом, провести газ в десятки сибірських селищ, забезпечити тисячі дітей з Мурманська нормальною освітою. Але рашисти вирішили всадити свої гроші у загарбницьку війну. ", – повідомили на сторінці 14 Окремого полку БпАК СБС ЗСУ.

Екіпаж 14 полку знайшов замаскований комплекс і відкорегував по ньому вогонь.

"Комплекс "Зоопарк" прибув в Україну, аби ховаючись між посадками, вишукувати вогневі засоби ЗСУ. Але на нашій землі полюють лише українські мисливці. Екіпаж 14 полку знайшов замаскований комплекс і відкорегував по ньому вогонь", – повідомляють у полку.

У Криму горять військові склади у районі аеродрому

У Криму у районі аеродрому "Жовтневе" 6 серпня пролунали вибухи та видніється чорний дим. Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

За даними каналу, аеродром "Жовтневе" не використовують. Натомість його склади, які розташовані біля села Зоряне, російські військові використовують для зберігання боєприпасів. Саме там продовжується пожежа. Місцеві мешканці сидять у підвалах.

Україна розвиває власну ракетну програму

Ракет українського виробництва буде більше. У цьому запевнив Президент України Володимир Зеленський, який у вівторок, 6 серпня провів Ставку.

"Питання номер два – власні дрони та ракети. Потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що ракет українського виробництва буде більше. Україна спрямувала додаткове фінансування на власну ракетну програму.

До кінця серпня Україна отримає 4,2 євро від ради ЄС

Рада Євросоюзу у вівторок, 6 серпня, схвалила виділення для України перші 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Кошти можуть надійти в Україну уже до кінця серпня.

"Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Раді ЄС за це рішення та повідомив, що виплати очікуються вже у серпні 2024 року.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.