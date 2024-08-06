Україна спрямувала додаткове фінансування на власну ракетну програму, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що ракет українського виробництва буде більше
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
У вівторок, 6 серпня, президент провів Ставку. За словами Зеленського, обговорювалась ситуація на фронті. Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку. Головнокомандувач зараз перебуває на місці й тримає ситуацію на фронті під особистим контролем.
"Питання номер два – власні дрони та ракети. Потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що ракет українського виробництва буде більше. Україна спрямувала додаткове фінансування на власну ракетну програму.
"Окремі доповіді розвідок – ГУР і СЗР – щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ. Ще одна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова – щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Активно працюємо з партнерами", - також йшлось у повідомленні президента України.
- Політик Юрій Луценко вважає, що заморозка ракетної програми у 2019 році призвела до того, що російські окупанти досить швидко змогли просунутись вглиб території України.
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