Україна спрямувала додаткове фінансування на власну ракетну програму, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

У вівторок, 6 серпня, президент провів Ставку. За словами Зеленського, обговорювалась ситуація на фронті. Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку. Головнокомандувач зараз перебуває на місці й тримає ситуацію на фронті під особистим контролем.

"Питання номер два – власні дрони та ракети. Потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що ракет українського виробництва буде більше. Україна спрямувала додаткове фінансування на власну ракетну програму.

"Окремі доповіді розвідок – ГУР і СЗР – щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ. Ще одна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова – щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Активно працюємо з партнерами", - також йшлось у повідомленні президента України.