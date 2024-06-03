Заморозка ракетної програми у 2019 році призвела до зменшення можливостей зупинити росіян ще на підступах до Чонгару, - Луценко

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Заморозка ракетної програми України у 2019 році призвела до того, що в нас були зменшені можливості для того, щоб зупинити росіян ще на підступах до Чонгару, а не в Херсоні через дві доби. Це ж стосується і подій в Київській області та інших територій, де росіяни дуже швидко просувались. Я переконаний, що до 2022 року росіяни не ризикували вдертися на територію України, бо боялись саме ось тих ракетних програм України. Напали ж вони саме тоді, коли вся ракетна програма України була перенесена в часі, а потім надійно знищена", - пояснив Луценко.

Політик вважає, що влада повністю провалила підготовку до повторного наступу росіян на Харківщину

"Добре, не маємо ми ракетних програм зараз. Тоді чому ми не завдавали ударів по території Білгородської області по скупченню військ окупантів, які почали наступати на Вовчанськ та Харків. Зокрема, шведською зброєю. Швеція вже дала дозвіл України завдавати таких ударів. Шведська САУ Archer бʼє на 40 км. Так в чому ж тоді проблема!? Можливо в організації та підготовці до ймовірного наступу росіян. Теж саме стосується й британської зброї. В нашої інфантильної влади винні всі, крім них. Зеленський продовжує винити весь світ. Зокрема, саме так він і відповів про винних щодо просування росіян на Харківщині", - додав він.