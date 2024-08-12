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Огляд

Переможні новини 901-го дня війни: у РФ визнали втрату 28 населених пунктів на Курщині, прикордонники на Бахмутському напрямку ліквідували пункт управління БПЛА

12 серпня, 2024 понедiлок
20:00
Перемога України переможні новини

У Росії визнали, що втратили контроль над 28 населеними пунктами, а бійці Луганського прикордонного загону вразили кілька ворожих позицій на Бахмутському напрямку

Зміст

Росія визнала, що втратила контроль над 28 населеними пунктами на Курщині

У понеділок, 12 серпня, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Про це інформує російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Ситуація у Курській області складна, під контролем противника 28 населених пунктів", - заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов на нараді у Путіна, зауваживши, що довжина фронту – 12 км, ширина – 40 км.

За його словами, станом на понеділок, 12 серпня, із прикордонних районів Курської області виїхали приблизно 121 тисяча жителів.

За підрахунками DeepState, РФ втратила контроль над 44 населеними пунктами.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні ставки 12 серпня повідомив, що українські війська контролюють близько 1 000 кв. км території Росії.

Паверліфтерка з Тернополя стала чемпіонкою Європи

Тернополянка Марія Полянська стала чемпіонкою Європи з жиму лежачи. Спортсменка посіла перше місце у ваговій категорії до 47 кг з результатом 90 кг. 

Як повідомили у Національній федерації паверліфтингу України, Марія Полянська змагалася за першість у ваговій категорії до 47 кг. З результатом 90 кг тернополянка зайняла перше місце. Тренували Марію до участі в чемпіонаті Ігор Лисий та Андрій Злочовський.

Змагання проходили у Стамбулі.

Марія Полянська

Фото: Національна федерація пауерліфтингу України IPF

 

Луганські прикордонники на Бахмутському напрямку вразили кілька ворожих позицій

Прикордонники підрозділу РУБпАК “Помсти” уразили пункт управління БпЛА, гармату та вантажівку на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Луганський прикордонний загін – бригада "Помста".  

"Скидами з БпЛА DJI Mavic 3 та важкого бомбера Vampire за останні дні вдалося уразити кілька ворожих позицій, 2 окупантів ліквідовано та 1 поранено. Знищено ворожий пункт управління БпЛА, гармата МТ-12 "Рапіра" та військова вантажівка", – повідомляють на сторінці бригади. 

В Україні збудували магістральний водогін до Кривого Рогу за рекордний термін

В Україні завершили будівництво магістрального водогону "Інгулець – Південне водосховище", яке розпочали після підриву Каховської ГЕС. Це найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України. Про це повідомив в.о. голови Агентства відновлення Роман Комендант. 

"Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, понад півтора мільйона людей залишилися без водопостачання – постраждали п’ятнадцять територіальних громад Криворіжжя. Потужності нового водогону достатньо для безперебійної подачі води мешканцям Криворізького району", – повідомляють в агентстві.

Фото: "Автомагістраль-Південь"


Водогін звели за рекордні 11 місяців. Для цього у три зміни на будівництві працювали понад 1000 людей та близько 500 одиниць техніки. 

4 нитки труби діаметром 1200 та 1000 мм перекачують 400 тисяч кубічних метрів води на добу в Південне водосховище. Далі КП "Кривбасводоканал"  очищує воду і постачає її споживачам.


 
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