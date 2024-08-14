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Головна Перемога України Переможні новини 903-го дня війни: збиття російського Су-34 у Курській області, успішна атака Сил оборони на аеродром "Саваслєйка" та знищення ворожої "Касти" на Запоріжжі 
Огляд

Переможні новини 903-го дня війни: збиття російського Су-34 у Курській області, успішна атака Сил оборони на аеродром "Саваслєйка" та знищення ворожої "Касти" на Запоріжжі 

Зіновія Воронович
14 серпня, 2024 середа
20:00
Перемога України перемога переможні новини

Дрони атакували 4 військові аеродроми в РФ, над Курською областю збили російський бомбардувальник, а на Запоріжжі ворожу ППО позбавили "очей"

Зміст

Сили оборони завдали удару по аеродрому "Саваслєйка"  

Під час атаки на російський військовий аеродром "Саваслєйка"  14 серпня Сили оборони знищили склад паливно-мастильних матеріалів та щонайменше один літак окупантів Міг-31. Про це в етері Еспресо розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Сьогоднішня атака Сил оборони по авіабазі окупантів "Саваслєйка" є найбільш дослідженою з усіх. Оскільки, ми вже бачили відео з місця подій та супутникові знімки. Зокрема, підтвердження від сервісу NASA моніторингу пожеж. Тому, можна констатувати, що удар був успішним", – заявив він.

За словами Каткова, саме з цієї авіабази підіймаються літаки Міг-31К, які є носіями ракет "Кинджал". 

"Вже точно можна говорити, що українські дрони уразили й знищили склад з паливно-мастильними матеріалами. Тут ще варто зазначити, що на цьому складі зберігали дуже специфічне авіаційне паливо. Тобто, ураження палива для літаків Міг-31К, а також інфраструктури для перекачування такого палива, є дуже потужним ударом по авіаційній базі", – пояснив експерт.

При цьому "Саваслєйка" був не єдиним аеродромом, який зазнав атаки цієї ночі. Дрони атакували також летовища "Воронеж", "Курськ" та "Борисоглібськ".

Над Курщиною знищили російський бомбардувальник

У ніч на 14 серпня українські бійці під час виконання бойового завдання знищили російський винищувач Су-34 на території Курської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, російський ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 знищили сили та засоби зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

"Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно", – додали військові.

Су-34

Фото: ілюстративне

 

Міноборони отримало 24,7 млн грн від дорогоцінних металів зі знищеної техніки

Міністерство оборони України за сім місяців 2024 року отримало від переробки дорогоцінних металів зі знищеної техніки ворога 24,7 млн грн, повідомили у відомстві.

Загалом у складі металолому виявили 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Міноборони здійснює його переробку лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства.

Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник Олег Коваль зазначив, що за сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 млн грн.  Частина цих коштів йде до бюджету, частина залишається у спецфонді міністерства.

До кінця року у відомстві планують отримати ще щонайменше 18 млн грн.

Український винищувач уразив російський командний пункт у Тьоткіне

Українські військові почали застосовувати власну авіацію в операції у Курській області. Винищувач Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне. Про це повідомляє Forbes.

За даними видання, український винищувач вразив російський командний пункт у селищі Тьоткіне, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Примітно, що це, ймовірно, був застарілий радянський літак Су-27, а не один із нещодавно поставлених Україні F-16.

Автори припускають, що українські військові розгорнули значну кількість батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронної боротьби, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням.

На Запоріжжі знищили "очі" російської ППО  

Військові контррозвідники СБУ у співпраці із ЗСУ на Запоріжжі знищили російську РЛС "Каста"  на Запоріжжі, вартість якої стартує від 60 млн доларів. Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Бійці Служби безпеки, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2", – повідомляють у СБУ. 

У відомстві повідомляють, що вистежити цю рідкісну техніку контррозвідникам вдалось  завдяки комплекту техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (наземна станція до БпЛА, мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок), який придбав фонд "Повернись живим" за донати українців. 

"Фактично ця радіолокаційна станція була "очима" російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував. Але військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ полюють саме за такими рідкісними цілями. Тож і цього разу змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення", – кажуть у відомстві. 

Теги:
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Війна з Росією
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Військові новини
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