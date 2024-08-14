Платина, золото, срібло: з початку року Міноборони отримало 24,7 млн грн від переробки знищеної техніки
Міністерство оборони України за сім місяців 2024 року отримало від переробки знищеної техніки 24,7 млн грн. Частину коштів спрямовують до держбюджету, а решту залишають на спеціальному фонді Міноборони
Про це повідомили у Міноборони.
Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник Олег Коваль зазначив, що за сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 млн грн. У Міністерстві кажуть, що до кінця року планується отримати ще не менш як 18 млн гривень.
"На майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах Збройних cил України накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів", - кажуть у Міноборони.
Загалом у складі металобрухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Міноборони здійснює його переробку лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства.
Кошти від переробки дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб ЗСУ.
- Міністерство оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ допустило до експлуатації близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін і засідок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.61
- EUR Купівля 45.04Продаж 45.74
- Актуальне
- Важливе