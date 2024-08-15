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Переможні новини 904-го дня війни: ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти у Курській області, а США готують нові пакети допомоги Україні

Катерина Бенюк
15 серпня, 2024 четвер
19:00
Перемога України переможні новини

Крім того, Велика Британія підтвердила дозвіл на використання своєї зброї по території РФ

Зміст

Справи Майдану: командирам Львівського, Харківського й Севастопольського "Беркуту" оголосили нові підозри

Командирам підрозділів міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській, Харківській областях та міста Севастополя, а також помічнику начальника штабу львівського "Беркуту" повідомлено про підозри за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року у центрі Києва.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає "Еспресо.Захід".

За даними слідства, у ніч на 19 лютого 2014 року, виконуючи злочинний наказ керівництва МВС України щодо розгону протестувальників з Майдану Незалежності, прилеглих вулиць та Будинку Профспілок під керівництвом СБУ в центрі столиці проводили антитерористичні заходи, які не мали реальних підстав.

"Під час силових дій співробітники "Беркуту" оточили Майдан зі сторони Європейської площі і вулиці Інститутської та штурмували учасників зібрань із застосуванням спеціальної техніки – БТРів, водометів Торнадо, військових прожекторів. Також вони використовували вогнепальну зброю Форт-500 з набоями із свинцевої картечі та гранати, завезені із РФ. Такі дії підозрюваних призвели до вбивств 12 мітингувальників, замахів на вбивства – 8, спричинення тяжких тілесних ушкоджень – 16, середньої тяжкості – 37, легких – 78, а також інших тяжких наслідків", – йдеться у повідомленні.

Командирам підрозділів інкримінують організацію групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; перевищення влади та службових повноважень; нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію умисних вбивств та закінчених замахів на умисні вбивства (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). А помічника начальника штабу львівського "Беркута" підозюють в пособництві у вчиненні цих злочинів. Наразі вирішують питання про застосування щодо колишніх правоохоронців запобіжних заходів. 

Україна створила першу військову комендатуру в Курській області

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня.

За словами Сирського, у Курській області РФ створено першу військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Москальов. Головнокомандувач зазначив, що це потрібно для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях.

Також Сирський доповів, що у Суджі та ще трьох населених пунктах Курщини завершили пошук та знищення противника.

Британія дозволяє Україні використовувати свою зброю на території РФ, за винятком ракет Storm Shadow

Про це заявили в британському міністерстві оборони, передає Reuters.

"У процесі передачі (зброї – ред.) ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання потрібно використовувати відповідно до міжнародного права", - заявив речник оборонного відомства Великої Британії.

Таким чином, Україна може застосовувати на російській території танки, протитанкові ракети й інше військове обладнання, яке Лондон надав Києву. Водночас для ЗСУ діє стара заборона на використання ракет великої дальності Storm Shadow, які українські військові можуть застосовувати лише в межах України.

ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти у Курській області

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня.

Сили оборони на окремих напрямках просунулися від 500 м до 1,5 км, відбили три атаки та продовжують наступальні дії. Як зазначив Сирський, загалом від початку операції в Курській області українська армія просунулася на 35 км, взяла під контроль 1150 кв.м та 82 населених пункти. 

У Білому домі анонсували нові пакети військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями.

Детальних подробиць про те, яке саме озброєння планують передати, Кірбі не розкрив.

Сили оборони за добу знищили на Сході 7 російських танків та 24 бронемашини

Про це повідомив телеграм-канал "Хортицький вітер".

Наші захисники успішно уразили 7 танків, 24 бойові бронемашини, 32 гармати й міномети та два протитанкові засоби.

Також українські воїни знищили три РСЗВ, 50 одиниць автомобільної техніки, 17 одиниць спеціальної техніки та один засіб РЕБ.

Крім того, вдалося знешкодити 536 БПЛА різного типу, 10 складів боєприпасів і 117 укриттів.

Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви

Про це інформує міноборони Литви. 

"Литва продовжує надавати безперервну військову допомогу Україні. 15 серпня до охопленої війною країни прибули навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії", - йдеться у повідомленні. 

У міноборони вказали, що загалом у серпні вони запланували доставити до України 14 бронетранспортерів М113, зенітні ракетні установки малої дальності, зенітні комплекси, зенітні індивідуальні придушувачі, всюдиходи із запасними частинами, навантажувачі, гвинтівки, боєприпаси, димові шашки, навісне обладнання та запчастини до зброї.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 641 млн євро, а загальна підтримка перевищила 1 мільярд євро.

Теги:
Суспільство
Литва
ЗСУ
Війна з Росією
Справи Майдану
допомога Україні
Велика Британiя
Курськ
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