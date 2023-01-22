Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Швидкість (завершення війни - ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні - допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну", - наголосив Зеленський.

За його словами, перемогу над російськими окупантами можливо здобути у 2023 році, але українцям необхідно зберігати єдність і міцність. Разом з тим президент відкинув твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги нашої держави.

22 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

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