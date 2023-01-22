Перемогу можливо здобути вже у 2023 році, але для цього українцям потрібно зберігати єдність, - Зеленський
Перемогу над Росією можливо здобути вже у 2023 році. Але для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
"Швидкість (завершення війни - ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні - допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну", - наголосив Зеленський.
За його словами, перемогу над російськими окупантами можливо здобути у 2023 році, але українцям необхідно зберігати єдність і міцність. Разом з тим президент відкинув твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги нашої держави.
- 22 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.
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