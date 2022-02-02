Перемовини між РФ та Україною неможливі, порядки денні країн розходяться в кожному пункті, - експерт

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



" У росіяни є доволі чітка традиція, яку ми прослідковуємо на рівні їхнього керівництва останні два-три роки, - це те, що будь-які перемовини з точки зору Москви є певною нагородою для іншої сторони. Путін "знижується" і приблизно в такому ключі вони працювали протягом багатьох останніх зустрічей. Навіть на рівні, як і що говорить Путін - це дійсно показує таке ментальне сприйняття таких перемовин", - сказав Краєв.



На його думку, така логіка не дозволяє росіянам зараз піти на такі перемовини.



"Другий аспект - це те, що будь-які міжнародні перемовини можуть початись, якщо у сторін є хоча б одне питання з усього порядку денного, в якому вони можуть зійтися. Останні опубліковані порядки денні Києва і Москви розходяться абсолютно в кожному пункті. Коли ми хочемо проговорити питання Криму, Донбасу, підтримки терористів (з боку РФ,- ред) і виконання Мінських угод в тому вигляді, в якому ми їх можемо прийняти - спочатку безпека, потім політика, росіяни запропонували буквально одну тему - відновлення партнерських та добросусідських відносин України та Росії", - додав експерт.



За його словами, у такій ситуації перемовини є просто неможливими.



"В той же момент, наші заяви про те, що ми готові до перемовин в будь-який момент - це продовження нашого наративу, що Україна засновується на політико-дипломатичному шляху вирішення конфлікту, тому ми продовжимо про це заявляти, але практично ці перемовини не можуть на даному етапі настати", - підсумував Краєв.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що збройний конфлікт на Сході України, який розв'язала Російська Федерація, потрібно вирішити дипломатичним шляхом, і тому українська сторона готова до переговорів у будь-якому форматі.