Перемовини України з Росією відбудуться орієнтовно о 16:00: обговорять, зокрема, гуманітарні коридори
Уповноважений на переговори України з Російською Федерацією Давид Арахамія повідомив, що перемовини розпочнуться о 16:00
Про це він написав у Facebook.
"Починаємо через дві години. Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - йдеться в дописі.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк опублікував світлину з Давидом Арахамією у гелікоптері на шляху до місця перемовин.
- Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.
- Арахамія запевнив, що українська делегація вестиме перемовини лише у потрібному для себе напрямку.
- Після першого раунду переговорів президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з Російською Федерацією поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.
- Раніше повідомлялося, що другий етап переговорів з Росією відбудеться у Біловезькій Пущі.
- 2 березня Давид Арахамія повідомив, що другий раунд переговорів пройде в іншому місці, а не в Біловезькій Пущі, як повідомлялося раніше.
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