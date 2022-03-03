Перемовини України з Росією відбудуться орієнтовно о 16:00: обговорять, зокрема, гуманітарні коридори

Про це він написав у Facebook.



"Починаємо через дві години. Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - йдеться в дописі.







Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк опублікував світлину з Давидом Арахамією у гелікоптері на шляху до місця перемовин.



Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.

Арахамія запевнив, що українська делегація вестиме перемовини лише у потрібному для себе напрямку.

Після першого раунду переговорів президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з Російською Федерацією поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.

Раніше повідомлялося, що другий етап переговорів з Росією відбудеться у Біловезькій Пущі.

2 березня Давид Арахамія повідомив, що другий раунд переговорів пройде в іншому місці, а не в Біловезькій Пущі, як повідомлялося раніше.