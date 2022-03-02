Переговори України з Росією пройдуть не в Біловезькій Пущі, - Арахамія

Про це він написав у Facebook.



"Інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше", - написав Арахамія.



Він додав, що деталі про ці переговори будуть оприлюднені згодом.



Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.

Арахамія запевнив, що українська делегація вестиме перемовини лише у потрібному для себе напрямку.

Після першого раунду переговорів президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з Російською Федерацією поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.

Раніше повідомлялося, що другий етап переговорів з Росією відбудеться у Біловезькій Пущі.