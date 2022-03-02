Переговори України з Росією пройдуть не в Біловезькій Пущі, - Арахамія
Уповноважений на переговори України з Російською Федерацією Давид Арахамія повідомив, що другий раунд переговорів пройде в іншому місці, а не в Біловезькій Пущі, як повідомлялося раніше
Про це він написав у Facebook.
"Інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше", - написав Арахамія.
Він додав, що деталі про ці переговори будуть оприлюднені згодом.
- Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.
- Арахамія запевнив, що українська делегація вестиме перемовини лише у потрібному для себе напрямку.
- Після першого раунду переговорів президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з Російською Федерацією поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.
- Раніше повідомлялося, що другий етап переговорів з Росією відбудеться у Біловезькій Пущі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.15
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 34.78
- Актуальне
- Важливе