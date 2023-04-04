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Війна з Росією: хроніка
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Переможні новини 405-ї доби війни: великі втрати росіян біля Бахмуту та заборона УПЦ МП на Хмельниччині

Катерина Бенюк
4 квітня, 2023 вiвторок
19:00
Перемога України Перемога України

4 квітня запам'ятається українцям поверненням 40 захисників Зміїного додому та великими втратами ворога у бою за Бахмут

Додому з полону повернулись 40 захисників Зміїного

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі.

"Наразі серед захисників острова Зміїний вдома вже 40 українців. Повернення кожного – це кропітка та колосальна праця, яка вимагає терпіння та максимум зусиль. Ми постійно підтримуємо зв’язок з рідними та робимо все можливе, щоб українці знову були на своїй землі. Для нас цінне життя кожного", - йдеться у його повідомленні.

Бої за Бахмут: окупанти зазнали великих втрат

Російські окупанти в районі Бахмуту минулої доби здійснили 32 атаки, ліквідовано понад 90 супротивників. Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий.

За словами Череватого, 91 окупанта було знищено, 119 зазнали поранень.

"Підбито їхній танк, реактивну систему залпового вогню "Град" і три польових склади боєприпасів", - додав він.

На Хмельниччині заборонили діяльність УПЦ МП

Хмельницька обласна рада ухвалила рішення, згідно з яким забороняється діяльність УПЦ Московського патріархату на території області. 

Про це йдеться у повідомлені пресслужби Хмельницької обласної ради.

У повідомленні вказується, що депутати одноголосно прийняли рішення про "забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області", яке забороняє діяльність УПЦ Московського патріархату.

Також цим рішення Обласна рада дала дорученням органам місцевого самоврядування провести інвентаризацію всіх земель, які знаходяться у користування УПЦ МП, з подальшим вилученням цих земель, шляхом прийняття відповідних рішень.

Крім цього, депутати звернулись до Уряду щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують українських законів.

Український фільм "Мавка. Лісова пісня" став лідером переглядів у Франції

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у французький прокат 29 березня та менше ніж за тиждень показів посів першу позицію серед переглядів

Про це інформує Державне агентство з питань кіно.

"Анімаційна стрічка вийшла в український прокат 2 березня, а вже з 29 березня вона вийшла на великі екрани французьких кінотеатрів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що за даними першого дня прокату, мультфільм "Мавка. Лісова пісня" у Франції посів першу позицію серед всіх прем’єрних релізів, обійшовши навіть блокбастер "Шазам! Лють богів".

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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ЗСУ
полонені
війна з Росією
окупанти
Бахмут
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