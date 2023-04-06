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Переможні новини 407 доби війни: Литва надасть Україні військову допомогу, а у США високо оцінили навички пілотів ЗСУ

Катерина Бенюк
6 квітня, 2023 четвер
19:00
Перемога України Переможні новини

США високо оцінили навички українських пілотів, які проходили тестування щодо роботи з винищувачами F-16. Крім того, Литва готує новий пакет допомоги на 41 млн євро

Литва підготувала новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який 5 квітня побував у Харкові, анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро

Про це він повідомив у Twitter.

"Вартість нового литовського пакета військової підтримки Україні сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди", - написав Анушаускас.

Україна і Польща спільно вироблятимуть танкові снаряди

Укроборонпром і Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про співпрацю у виробництві боєприпасів для 125-мм танкових гармат на території Польщі

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Згідно з повідомленням, досягнуто домовленостей про розгортання нових виробничих потужностей.

"Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва... Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців із відповідними компетенціями та досвідом", - ідеться у повідомленні.

У США високо оцінили навички українських пілотів винищувачів

США високо оцінили навички українських пілотів, які проходили тестування щодо роботи з винищувачами F-16: програму їхнього навчання можуть скоротити

Про це в етері телемарафону розповів командувач авіації ВПС України бригадний генерал Сергій Голубцов.

"Ми вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це дійсно відбулося. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока і в кінці звіту (вказано), що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів", - зазначив він.

У тимчасово окупованому Маріуполі знову "бавовна"

Містяни чули вибух у Кальміуському районі міста, неподалік від меткомбінату імені Ілліча.

Після вибуху там спалахнула пожежа. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Авіація України за добу завдала 6 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

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війна з Росією
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