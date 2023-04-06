Програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16 можуть скоротити: у США високо оцінили навички захисників, - генерал ЗСУ
США високо оцінили навички українських пілотів, які проходили тестування щодо роботи з винищувачами F-16: програму їхнього навчання можуть скоротити
Про це в етері телемарафону розповів командувач авіації ВПС України бригадний генерал Сергій Голубцов.
"Ми вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це дійсно відбулося. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока і в кінці звіту (вказано), що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів", - зазначив він.
- Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що сенатори США вимагають надати Україні винищувачі F-16. У зверненні посадовці зазначили, що війна із Росією зараз перебуває "на критичному етапі" і винищувачі можуть стати перевагою для Києва.
- Двоє пілотів з України перебували в Сполучених Штатах на військовій базі, де їхні навички з управління оцінюювали на тренажерах літаків, зокрема F-16
- Бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов зазначив, що українські пілоти здатні навчитися керувати західними винищувачами менше, ніж за пів року. Україна потребує літаків з характеристиками, подібними до F-16.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.94
Купівля 36.94Продаж 37.74
-
EUR
Купівля 40.05Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе