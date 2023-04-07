СБУ повідомила про підозру "політологу" Медведчука

Служба безпеки зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України.

Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія. Зазначається, що сам Лазарєв безпосередньо займався розкруткою медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі.

Для цього був частим гостем в етерах підсанкційних каналів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "russia today".

Повідомляється, що у своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України "громадянською війною".

У Полтаві демонтують пам'ятники Пушкіну, Зигіну й Ватутіну

Депутати Полтавської міської ради підтримали ініціативу демонтувати пам'ятники радянським генералам Олексію Зигіну, Миколі Ватутіну і поету Олександру Пушкіну

Під час 28 сесії Полтавської міської ради 8-го скликання депутати "За Майбутнє", "ЄС", "Рідне місто", "Партія простих людей", "Свобода" та "Слуга Народу" затвердили проєкти рішень. Так, у Полтаві мають знести три пам'ятники: радянським генералам Олексію Зигіну, Миколі Ватутіну і поету Олександру Пушкіну.

Упродовж 60 днів мають демонтувати й перенести пам’ятники Зигіну та Ватутіну в інше місце. Пам’ятник Пушкіну в Березовому сквері мають прибрати протягом 45 днів.

Все більше росіян хочуть здатися у полон після заяв про контрнаступ ЗСУ

Головне управління розвідки підтверджує зростання кількості російських військових, які хочуть здатись в полон, аби зберегти життя, на фоні очікування контрнаступу ЗСУ.

У межах держпроєкту "Хочу жить" у березні зафіксували понад 3000 звернень росіян виявили бажання здатися в полон Україні.

Повідомляється, що це вдвічі більше ніж у попередні місяці.

Крім того, рашисти активно здаються в полон безпосередньо на полі бою.

"Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити", - пояснюють в розвідці.

Українські захисники знищили ворожий Су-25 на Донеччині

Удень 7 квітня стало відомо, що українські захисники знищили російський Су-25. Це сталося в районі Мар'їнки Донецької області

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"У районі Мар'їнки на Донеччині знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - йдеться у повідомленні.

Авіація ЗСУ за добу завдала 9 ударів по ворогу

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, знищили склад боєприпасів ворога.