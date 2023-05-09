У новому пакеті допомоги від США – боєприпаси для боротьби з безпілотниками та системи ППО

Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, скерований переважно на посилення її протиповітряної оборони та забезпеченням потреб артилерійських боєприпасів. Цей пакет, загальна сума якого становить до 1,2 мільярда доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), йдеться у повідомленні Міноборони США.

У цей пакет включено: додаткові системи ППО та боєприпаси; обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України; боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами; артилерійські снаряди калібру 155 мм; послуги комерційних супутникових зображень; підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною

У вівторок, 9 травня, Європейський парламент ще на рік продовжив безмитну торгівлю з Україною. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік", – написав він.

Йозвяк додав, що "за” проголосували 537 парламентарів, проти - 42. Водночас утрималися від голосування 38 членів парламенту.

ЗСУ завдали шість ударів по районах зосередження живої сили ворога

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два удари по його зенітно-ракетних комплексах.

Ще два райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів уразили підрозділи ракетних військ і артилерії.

ЗСУ "рвуть фланги" на Бахмутському напрямку, – Пригожин

Очільник незаконної ПВК Вагнера у черговому відео повідомив про проблеми з боєприпасами для його найманців, а також пожалівся на активні дії Сил оборони на Донеччині.

У відео Євген Пригожин вчергове жаліється на скрутне становище його вагнерівців і продовжує стверджувати, що досі не отримав снаряди. Крім того, він зазначив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ "рвуть фланги" та найближчим часом можуть розпочати контрнаступ.

Також голова ПВК підтвердив, що українці учора провели атаку і відбили більше кілометра території. За словами очільника найманців, позиції залишили не його бійці, а частини регулярної армії.

Вранці 8 травня 2023 року в Новосибірську на території авіаційного заводу компанії "Сухий" невідомі партизани знищили бойовий літак СУ-24

У Новосибірську партизани спалили Су-24

Про це йдеться у телеграм-каналі Всенародного руху Легіон "Свобода Росії".

"Партизани спалили бойовий літак для того, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні. Кремль справді "зміг повторити" — злочини нацистського режиму перед людством, і кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом", – йдеться у зверненні.

Відео літаа, що горить, з'явилося в каналі легіону "Свобода Росії" саме в той момент, коли Путін приймав свій куций військовий парад і всоте загрожував Заходу жахливими карами.