Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 441 дня війни: "білі вовки" СБУ ліквідували 14 цілей у лавах окупантів, а ЗСУ просунулась на 2 км на Бахмутському напрямку
Огляд

Переможні новини 441 дня війни: "білі вовки" СБУ ліквідували 14 цілей у лавах окупантів, а ЗСУ просунулась на 2 км на Бахмутському напрямку

Зіновія Воронович
10 травня, 2023 середа
20:00
Перемога України переможні новини

Спецпризначенці СБУ ліквідували 14 цілей у лавах окупантів, зокрема два бліндажі, а на Бахмутському напрямку ворог відступив на дистанцію до двох км

Російські війська відступили на 2 км у районі Бахмута

На Бахмутському напрямку Сили оборони України змусили російських терористів відступити на дистанцію до 2-х кілометрів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський у telegram.

"Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", – заявив Сирський.

За словами командувача Сухопутних військ, наші Сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває.

Швейцарія заморозила активи російського центробанку

Федеральна рада ухвалила рішення заморозити російські фінанси. У Швейцарії перебувають майже 8,3 млрд доларів резервів та активів Центрального банку РФ.

29 березня рада ухвалила обов'язкове подання звітності щодо резервів та активів, це зобов'язання також застосовується в ЄС відповідно до санкцій проти Росії. Утім до визначеного терміну – 12 квітня, відповідні документи не були отримані.

"Загальна сума зареєстрованих резервів та активів російського центрального банку, що зберігаються у Швейцарії, становить близько 7,4 млрд швейцарських франків", – йдеться в заяві.

Цю суму активів слід відрізняти від іншої суми заморожених коштів та активів у Швейцарії (8,4 млрд доларів), останніми є ті, що належать або контролюються особами, компаніями чи організаціями, які перебувають під санкціями, та підлягають заморожуванню активів.

"У ЄС тривають дискусії про те, чи слід інвестувати активи російського Центробанку, а отримані кошти використовуватиме відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями", – пише Федеральна рада.

“Білі вовки" ліквідували два танки та два бліндажі ворога

За два дні спецпризначенці СБУ – ліквідували 14 цілей у лавах окупантів.

Спецпризначенці ЦСО "А” Служби безпеки України з підрозділу "Білий вовк"  ударними дронами вполювали та ліквідували озброєння ворога:  чотири танки,  два БМП-3 і чотири ББМ, два бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільну техніку.

Чехія передасть Україні ЗРК "Куб"  

Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб", а також ракети до них. 

Про це повідомляють České noviny з посиланням на президента Чехії Петра Павела.

Він зазначив, що зараз у стадії постачання знаходяться два ЗРК "Куб" із відносно великою кількістю ракет, які Україна може одразу використати, оскільки має навчені для такого типу техніки бійці.

Павел додав, що Україна вже отримала із Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів. Також вирішальним чинником для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів.

Артилеристи знищили ворожий ЗРК та станцію РЕБ

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.

Статті
Новини
Чехія
Швейцарія
СБУ
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
окупанти
Бахмут
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
втрати окупантів
Читайте також:
Путін на військовому параді у Москві
9 травня, 2023 вiвторок
В ISW пояснили, що означає приїзд лідерів сусідніх держав на парад до Путіна
Євробачення-2023
10 травня, 2023 середа
Євробачення-2023: визначились перші фіналісти пісенного конкурсу
9 травня у москві парад
9 травня, 2023 вiвторок
Приїхати на парад до Москви Токаєва попросив Китай, Пашиняна - Іран, а Лукашенко - політичний ескортник, - політтехнолог Голобуцький
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.32
    Купівля 37.32
    Продаж 37.88
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
10 травня
20:17
Еліна Світоліна
Світоліна програла Цуренко в "українському дербі" на турнірі WTA
20:00
OPINION
Костянтин Москалець
Лист до розвідника
19:40
Президент Чехії Петр Павел
У Чехії не виключають передачу Україні літаків L-159
19:38
Швеція
У Швеції прогримів вибух на заводі боєприпасів
19:32
Санна Марін та Маркус Ряйккенен
Прем'єрка Фінляндії Марін оголосила про розлучення
19:10
"Ворскла" стала чемпіоном України з футболу сезону 2022/2023 серед жіночих команд
19:10
окупанти
Людям, яких росіяни "евакуювали" з прифронтових міст Запорізької області, заборонили повертатись додому, - Генштаб
18:57
Андрій Юсов
У ГУР заявили, що якби Україна хотіла атакувати Москву на 9 травня, то "це б точно побачили"
18:51
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг пояснив, чому Китай уважно стежить за війною РФ проти України
18:51
Бахмут
На Бахмутському напрямку російські війська відступили на дистанцію до 2-х кілометрів, - Сирський
18:39
Ексклюзив
Єврокомісія
Єврокомісія може запровадити нові обмеження на імпорт української агропродукції
18:21
Дмитро Медведєв
Медведєв запропонував перейменувати Польщу та приєднати її до РФ
18:17
Ірландські військові на Кіпрі почали тренувати ЗСУ знешкоджувати бомби
18:00
OPINION
Борислав Береза
Найбільша свобода — право вибору, якими нам бути
18:00
ЗРК "Куб"
Чехія передасть Україні два ЗРК "Куб"
17:52
Генадій Труханов
Мер Одеси Труханов спростував чутки про втечу до Росії
17:46
соя
Від початку 2023 року Україна експортувала до ЄС понад 1 млн тонн сої
17:26
Парад ганьби. Путін
Путін оголосив про військові збори для росіян, які перебувають у запасі
17:04
фейк
Продуктові набори для ветеранів Чернігівщини: російська пропаганда запустила новий фейк
16:57
Олів'є Жиру (в центрі), Інтер - Мілан
"Мілан" - "Інтер": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
16:47
Курська область
РФ звинуватила Україну в обстрілі будівництва "захисного об'єкту", де контузію отримав будівельник
16:46
Лубінець показав, як розміщують ВПО на Запоріжжі
Безкоштовне харчування та дитячі ігрові зони: Лубінець показав, як розміщують ВПО на Запоріжжі
16:44
Ексклюзив
балістична ракета KHAN
Британці можуть передати Україні не Storm Shadow, а турецькі балістичні ракети KHAN, - експерт Defense Express Киричевський
16:34
пожежа
У низці українських областей попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
16:33
Протести у Пакистані
У Пакистані заблокували інтернет через протести після арешту експрем'єра
16:30
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав не вважати запланований контрнаступ ЗСУ останнім
16:21
Кличко розповів про відновлення зруйнованих багатоповерхівок у Києві
Кличко розповів про відновлення зруйнованих багатоповерхівок у Києві
16:04
Центральний Банк Росії
Швейцарія заморозила активи російського центрального банку на майже $8,3 млрд
16:03
OPINION
Юрій Богданов
Чому в Росії мусолять ядерну тему
15:57
Євген Пригожин
Заяву Пригожина про "дідуся-Путіна" Кремль сприйняв як серйозну загрозу, - ЗМІ
15:55
Ексклюзив
Маріуполь нагадав окупантам, що вже скоро
Люди перестали боятися, — Андрющенко про проукраїнські настрої у Маріуполі
15:51
Оновлено
Калінінград
Польща змінила назви Калінінграда та Калініградської області. У Кремлі відреагували
15:38
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина відстрочує оплату російських енергоносіїв на $600 мільйонів, - Reuters
15:37
Герхард Шредер
Ексканцлер Німеччини Шредер відвідав у Берліні прийом, який посол РФ влаштував на честь 9 Травня
15:31
Папа Римський Франциск
У Ватикані заявили, що "миротворча місія" Папи Римського триває попри заперечення з боку України та РФ
15:29
Ексклюзив
С-400
Системи С-300 і С-400 не працюють по малогабаритних об'єктах, - військовий експерт Коваленко
15:26
Херсон
Голова Херсонської ОВА розповів про результати контрдиверсійних заходів у період триденної комендантської години на Херсонщин
15:22
фейкові новини
РФ поширює інформацію про "ліквідацію українських командувачів": Маляр спростувала
15:01
Окупанти
Росіяни вивозять техніку з медзакладів і держустанов з тимчасово окупованих територій на півдні України
14:59
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV