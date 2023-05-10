Російські війська відступили на 2 км у районі Бахмута

На Бахмутському напрямку Сили оборони України змусили російських терористів відступити на дистанцію до 2-х кілометрів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський у telegram.

"Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", – заявив Сирський.

За словами командувача Сухопутних військ, наші Сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває.

Швейцарія заморозила активи російського центробанку

Федеральна рада ухвалила рішення заморозити російські фінанси. У Швейцарії перебувають майже 8,3 млрд доларів резервів та активів Центрального банку РФ.

29 березня рада ухвалила обов'язкове подання звітності щодо резервів та активів, це зобов'язання також застосовується в ЄС відповідно до санкцій проти Росії. Утім до визначеного терміну – 12 квітня, відповідні документи не були отримані.

"Загальна сума зареєстрованих резервів та активів російського центрального банку, що зберігаються у Швейцарії, становить близько 7,4 млрд швейцарських франків", – йдеться в заяві.

Цю суму активів слід відрізняти від іншої суми заморожених коштів та активів у Швейцарії (8,4 млрд доларів), останніми є ті, що належать або контролюються особами, компаніями чи організаціями, які перебувають під санкціями, та підлягають заморожуванню активів.

"У ЄС тривають дискусії про те, чи слід інвестувати активи російського Центробанку, а отримані кошти використовуватиме відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями", – пише Федеральна рада.

“Білі вовки" ліквідували два танки та два бліндажі ворога

За два дні спецпризначенці СБУ – ліквідували 14 цілей у лавах окупантів.

Спецпризначенці ЦСО "А” Служби безпеки України з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами вполювали та ліквідували озброєння ворога: чотири танки, два БМП-3 і чотири ББМ, два бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільну техніку.

Чехія передасть Україні ЗРК "Куб"

Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб", а також ракети до них.

Про це повідомляють České noviny з посиланням на президента Чехії Петра Павела.

Він зазначив, що зараз у стадії постачання знаходяться два ЗРК "Куб" із відносно великою кількістю ракет, які Україна може одразу використати, оскільки має навчені для такого типу техніки бійці.

Павел додав, що Україна вже отримала із Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів. Також вирішальним чинником для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів.

Артилеристи знищили ворожий ЗРК та станцію РЕБ

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.