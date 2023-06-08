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Війна з Росією: хроніка
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Переможні новини 470 дня війни: успіхи ЗСУ біля Бахмута та ануляція ліцензій телеканалів Медведчука, Шуфрича та Мураєва

Катерина Бенюк
8 червня, 2023 четвер
19:00
Перемога України Переможні новини

ЗСУ успішно відбивають наші території біля Бахмута та ліквідовують окупантів, а проросійські телеканали втратили свої ліцензії

3-тя штурмова бригада відкинула ворога на 1,8 км біля Бахмута

За добу 3-тя штурмова бригада ЗСУ відштовхнула російське військо на 1,8 км вздовж фронтової лінії та на 1, 2 км у глибину поблизу Бахмута на Донеччині.

Про це написала пресслужба підрозділу.

"Унаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників "шторм z": близько 30 "двохсотих"; та 40 "трьохсотих" росіян", - йдеться в заяві.

Крім того, українські захисники знищили склади з боєприпасами ворога та російську техніку, зокрема машини піхоти, танки, артилерію. 

Лише за останню добу штурмова бригада відкинула росіян з територій на Донеччині обсягом 1,8 км вздовж та на 1,2 км у глибину лінії фронту.

ООН готова евакуювати жителів з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини

У четвер, 8 червня, Україна та ООН домовилися щодо організації груп для евакуації мирних жителів з окупованого лівобережжя Херсонської області щойно РФ надасть доступ.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка ООН в Україні Деніз Браун домовилися про формування груп ООН для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на постраждалих окупованих територіях лівого берега Дніпра. Це буде зроблено негайно після отримання доступу та гарантій безпеки від РФ.

Рух "Жовта Стрічка" закликав партизанів до нової акції до Дня РФ

У четвер, 8 червня, рух "Жовта Стрічка" запускає нову акцію "Пали російське" до Дня РФ, аби привітати рашистів на українських землях.

"Після того, як рашисти підірвали Каховську ГЕС ми всі відчуваємо гнів та лють, яку ми можемо та повинні перевести в активні дії", - розповів у відео активіст Алекс.

Рух закликає до 12 червня Дня Росії палити їхні прапори, символи, газети, продукти: "Необхідно показати масовий протест".

Також активіст "Жовтої стрічки" звернувся до російських окупантів на території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України.

"Геноцид українського народу, репресії, екоцид, за які ви велично будете нести відповідальність у суді, нас не залякають. Бо ми будемо вільні, а ви - в Гаазі!" - наголосив Алекс.

Нацрада анулювала ліцензії проросійських телеканалів Медведчука, Шуфрича та Мураєва

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії каналів "Наш", "Максі ТВ", 112, NewsOne, ZIK, UkrLive та "Перший незалежний"

Рішення регулятор ухвалив на засіданні 8 червня, повідомляє "Детектор медіа".

Усі ці канали та їхні юридичні особи (ТОВ "ТРК "Нові комунікації", ТОВ "ТРК "112-ТВ", ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Тайм медіа", ТОВ "Телерадіопростір", ТОВ "НАШ 365", ТОВ "Наша Прага") перебувають у санкційних списках.

За словами заступника голови Нацради Олега Черниша, частина 9 статті 50 Закону "Про медіа" дає регулятору повноваження анулювати або зупиняти ліцензії тим компаніям, які перебувають під санкціями.

"Систематичні порушення, тому проєктами рішення пропонується не призупинення, а анулювання ліцензій", – сказав він.

Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти ворога.

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