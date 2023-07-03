Морські піхотинці пострілом протитанкового "джавеліна" збили ворожий гелікоптер

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на Бердянському напрямку за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin знищили російський ударний гелікоптер Ка-52.

"309-ий ліквідований гелікоптер окупантів за морпіхами 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського", – йдеться у повідомленні бригади.

Танки Leopard 1 A5 від Німеччини надійдуть в Україну найближчими тижнями

Найближчими тижнями в Україну доставлять десятки основних бойових танків Leopard 1 A5, які нададуть Німеччина та Данія. Про це в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Ми вперше в історії прийняли Стратегію національної безпеки. Більшість суспільства підтримує цей прорив. Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1 A5, які нададуть Німеччина та Данія", – додав він.

За словами міністра, Німеччина надає Україні другу за обсягом військову допомогу у сфері постачання техніки, якщо говорити про пряму фінансову допомогу чи ту, що надається в рамках ЄС, і є однією з країн, яка значною мірою готує українські Збройні Сили.

В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"

Командира чеченського спецзагону "Ахмат" російської армії Євгена Писаренка, що мав позивний "Большой", ліквідували в Україні. Про це повідомив командир підрозділу Апти Алаудінов.

Фото: РБК



Писаренко раніше служив у ставропольському ОМОНі, де отримав звання полковника. На початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до армії РФ та у складі чеченського батальйону "Ахмат" брав участь у війні Росії проти України. Російський воєнний кореспондент Дмитро Кулько заявив, що він зробив це аби "захищати мешканців Донбасу".

В Гаазі відкрили Міжнародний центр з переслідування за злочини агресії проти України

3 липня у Гаазі відкрили Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). Це може стати кроком перед створенням спеціального трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності чиновників Кремля за початок війни в Україні.

"Це початок кінця безкарності за злочин агресії. Відсьогодні в Гаазі працюватимуть українські прокурори. Представники JIT з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Румунії разом з ними долучаться до роботи ICPA на стартовому етапі. Спеціальний прокурор США з питань злочину агресії підтримуватиме діяльність Центру. Інші країни та інституції зможуть приєднатися протягом найближчих місяців", – заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) є унікальним судовим центром, інтегрованим в Євроюст для сприяння національним розслідуванням злочину агресії, пов’язаного з війною в Україні. Завдяки ICPA незалежні прокурори з різних країн зможуть щодня співпрацювати в єдиному місці, швидко та ефективно обмінюватися доказами та узгоджувати спільну стратегію розслідування та обвинувачення. ICPA сприятиме ефективній підготовці справ і братиме участь в будь-якому майбутньому судовому переслідуванні за злочин агресії, незалежно від юрисдикції, до якої будуть подані на розгляд справи.

Швейцарія профінансує відновлення 30 шкіл в Україні

Швейцарія надасть 5,5 млн швейцарських франків ($6,1 млн) на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні, де навчаються орієнтовно 15 тис. дітей.

Як повідомляють у в пресслужбі федеральної ради Швейцарії, гроші призначаються для відновлення близько шкіл у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях, які постраждали від бойових дій.

"У планах – облаштування захищених багатофункціональних кімнат, у яких навчання може відбуватися без перерв навіть під час авіанальоту", – повідомили в пресслужбі органу виконавчої влади.

"Завдяки додатковому внеску Швейцарії проєкт DECIDE також повинен мати можливість надавати технічну та педагогічну підтримку для онлайн-освіти для дітей, які були переміщені або живуть у регіонах з великою конкуренцією, де навчання офлайн неможливе. Внесок Швейцарії дає можливість приблизно 15 тис. школярів продовжувати свою освіту в гідний і безпечний спосіб", – наголосили у федеральній раді.