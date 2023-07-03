Швейцарія надасть $6,1 млн на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні
Швейцарія надасть 5,5 млн швейцарських франків ($6,1 млн) на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні, де навчаються орієнтовно 15 тис. дітей
Про це йдеться в пресслужбі федеральної ради Швейцарії.
Згідно з повідомленням, гроші призначаються для відновлення близько 30 шкіл у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях, які постраждали від бойових дій.
"У планах – облаштування захищених багатофункціональних кімнат, у яких навчання може відбуватися без перерв навіть під час авіанальоту", - повідомили в пресслужбі органу виконавчої влади.
У Швейцарії підкреслили, що очне навчання відповідає базовим потребам учнів, зокрема "сприяє інтеграції переміщених дітей та їхніх родин у громади, що їх приймають".
"Завдяки додатковому внеску Швейцарії проєкт DECIDE також повинен мати можливість надавати технічну та педагогічну підтримку для онлайн-освіти для дітей, які були переміщені або живуть у регіонах з великою конкуренцією, де навчання офлайн неможливе. Внесок Швейцарії дає можливість приблизно 15 тис. школярів продовжувати свою освіту в гідний і безпечний спосіб", - наголосили у федеральній раді.
- Швейцарія зберігає політику нейтралітету, тому не надає Україні зброю для боротьби з окупантами. Однак країна надає іншу підтримку, зокрема передає техніку для гуманітарного розмінування й навчає фахівців. 28 червня Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.45
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе