Про це йдеться в пресслужбі федеральної ради Швейцарії.

Згідно з повідомленням, гроші призначаються для відновлення близько 30 шкіл у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях, які постраждали від бойових дій.

"У планах – облаштування захищених багатофункціональних кімнат, у яких навчання може відбуватися без перерв навіть під час авіанальоту", - повідомили в пресслужбі органу виконавчої влади.

У Швейцарії підкреслили, що очне навчання відповідає базовим потребам учнів, зокрема "сприяє інтеграції переміщених дітей та їхніх родин у громади, що їх приймають".

"Завдяки додатковому внеску Швейцарії проєкт DECIDE також повинен мати можливість надавати технічну та педагогічну підтримку для онлайн-освіти для дітей, які були переміщені або живуть у регіонах з великою конкуренцією, де навчання офлайн неможливе. Внесок Швейцарії дає можливість приблизно 15 тис. школярів продовжувати свою освіту в гідний і безпечний спосіб", - наголосили у федеральній раді.