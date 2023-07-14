ГУР має своїх агентів у владних кабінетах РФ

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що має своїх агентів у владних кабінетах РФ, тому зазвичай знає, що там відбувається.

Він зазначив, що точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком.

"Хто мав рацію? Ми. Ми маємо свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", — сказав Буданов.

Також, за його інформацією, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин має значну підтримку в Росії.

Рада змінила дати святкування деяких держсвят

Верховна Рада України на засіданні 14 липня змінила дати святкування деяких державних свят. Зокрема тепер Різдво відзначатимуть 25 грудня замість 7 січня.

За законопроєкт №9431 проголосував 241 нардеп.

Найбільше голосів дала фракція "Слуги Народу" – 175. З фракції "ЄС" за це рішення проголосували 19 нардепів, а з "Батьківщини" – 13.

"Платформа за життя та мир" не дала жодного голосу.

"За майбутнє" - 5;

"Голос" - 10;

"Довіра" - 10

"Відновлення України" - 2;

Позафракційні - 7.

Метою законопроєкту, за словами Железняка, є відмова від російської спадщини.

Віднині Різдво святкуватимуть 25 грудня замість 7 січня. День Української Державності перенесено з 28 липня на 15 липня. День захисників і захисниць України відзначатимуть 1 жовтня замість 14 жовтня.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони за тиждень просунулися на 1,7 км

Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

"На Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" із приданими їй силами та засобами, у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України продовжують вести наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Уршалович заявив, що за тиждень штурмові групи бригади за підтримки танків просунулася на понад 1700 метрів на південь та південний схід.

"Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу, а це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії й шість авіаударів протягом тижня, що минув. Противник своєю чергою здійснював контрнаступальні дії, намагався відновити втрачене положення, але успіху не мав", - додав він.

ЗСУ за добу знищили чотири станції РЕБ і два комплекси відеоспостереження РФ на півдні

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України капітан першого рангу Наталія Гуменюк в етері Еспресо.

За її словами, щодоби українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація знищують росіян.

"Минулої доби було два вильоти авіації, відпрацювали по шістьох пунктах зосередження ворога. Результати ми дорозвідуємо. Робота ускладнена, тому що працює дуже багато станцій РЕБ. Таких станцій за минулу добу знищили чотири. Крім того, два комплекси відеоспостереження "Муром-М", за допомогою яких ворог намагається зібрати максимум інформації про те, що застосовуватимуть Сили оборони на цьому напрямку", - наголосила Наталія Гуменюк.

Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні

Найбільший одноразовий пакет військової допомоги, який включає 100 броньованих машин із запасів болгарської поліції, в основному транспортні машини піхоти, відправлений в Україну. Це стало першим офіційним рішенням Софії допомогти Києву важкою технікою.

Про це повідомило видання Euractiv.

Військова техніка була закуплена 40 років тому для здійснення так званого процесу відродження — спроби тоталітарного режиму насильницьки асимілювати болгарських турків шляхом зміни їхніх імен, що призвело до майже вигнання понад 300 000 болгарських громадян турецького походження до Туреччини.

"Це броньована військова техніка закуплена під час Відродження і ніколи не використовувалася. Водночас це створює витрати на зберігання та обслуговування. Українці подбають про те, щоб ця техніка була для них корисною", — сказав Івайло Мірчев з керівної коаліції.

Естонська розвідка анонсувала для ЗСУ великий успіх на фронті

Начальник розвідцентру сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що українці близькі до великого успіху, а резерви Російської Федерації вичерпуються.

Про це він сказав на брифінгу в міноборони 14 липня.

Гросберг розповів про тактику ЗСУ щодо знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами та про успіхи в районах під Бахмутом.

"Усе це свідчить про те, що українці близькі до успіху", - сказав він.

За словами генерала, те, що ЗСУ досі утримують Бахмут, а елітні підрозділи російських десантників несуть величезні втрати, дуже демотивує окупантів.

"У якийсь момент це має призвести до більшого успіху", - вважає Гросберг.

Сенцову і Забужко вручили відзнаки французького ордену Почесного легіону

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагородив орденом Почесного легіону двох видатних українців - письменницю Оксану Забужко та режисера й військовослужбовця Збройних Сил України Олега Сенцова.

Про це він повідомив у Twitter.

"У цей Національний день, 14 липня, я мав би велику честь вручити від імені президента Емманюеля Макрона орден Почесного легіону двом видатним українцям - письменниці Оксані Забужко та режисерові Олегу Сенцову, постраждалому внаслідок бойових дій минулих вихідних", - написав він.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.