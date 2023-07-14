Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 506 дня війни: агенти Буданова в оточенні Путіна та успіхи ЗСУ на фронті
Огляд

Переможні новини 506 дня війни: агенти Буданова в оточенні Путіна та успіхи ЗСУ на фронті

Катерина Бенюк
14 липня, 2023 п'ятниця
19:00
Перемога України переможні новини

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що має своїх агентів у владних кабінетах РФ, Болгарія вперше оголосила передачу Україні важкого озброєння, а в Естонії пророкують великий успіх ЗСУ на фронті

ГУР має своїх агентів у владних кабінетах РФ

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що має своїх агентів у владних кабінетах РФ, тому зазвичай знає, що там відбувається.

Він зазначив, що точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком.

"Хто мав рацію? Ми. Ми маємо свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", — сказав Буданов.

Також, за його інформацією, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин має значну підтримку в Росії.

Рада змінила дати святкування деяких держсвят

Верховна Рада України на засіданні 14 липня змінила дати святкування деяких державних свят. Зокрема тепер Різдво відзначатимуть 25 грудня замість 7 січня.

За законопроєкт №9431 проголосував 241 нардеп.

Найбільше голосів дала фракція "Слуги Народу" – 175. З фракції "ЄС" за це рішення проголосували 19 нардепів, а з "Батьківщини" – 13.

"Платформа за життя та мир" не дала жодного голосу.

  • "За майбутнє" - 5;
  • "Голос" - 10;
  • "Довіра" - 10
  • "Відновлення України" - 2;
  • Позафракційні - 7.

Метою законопроєкту, за словами Железняка, є відмова від російської спадщини.

Віднині Різдво святкуватимуть 25 грудня замість 7 січня. День Української Державності перенесено з 28 липня на 15 липня. День захисників і захисниць України відзначатимуть 1 жовтня замість 14 жовтня.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони за тиждень просунулися на 1,7 км

Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

"На Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" із приданими їй силами та засобами, у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України продовжують вести наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Уршалович заявив, що за тиждень штурмові групи бригади за підтримки танків просунулася на понад 1700 метрів на південь та південний схід.

"Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу, а це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії й шість авіаударів протягом тижня, що минув. Противник своєю чергою здійснював контрнаступальні дії, намагався відновити втрачене положення, але успіху не мав", - додав він.  

ЗСУ за добу знищили чотири станції РЕБ і два комплекси відеоспостереження РФ на півдні

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України капітан першого рангу Наталія Гуменюк в етері Еспресо.

За її словами, щодоби українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація знищують росіян.

"Минулої доби було два вильоти авіації, відпрацювали по шістьох пунктах зосередження ворога. Результати ми дорозвідуємо. Робота ускладнена, тому що працює дуже багато станцій РЕБ. Таких станцій за минулу добу знищили чотири. Крім того, два комплекси відеоспостереження "Муром-М", за допомогою яких ворог намагається зібрати максимум інформації про те, що застосовуватимуть Сили оборони на цьому напрямку", - наголосила Наталія Гуменюк.

Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні

Найбільший одноразовий пакет військової допомоги, який включає 100 броньованих машин із запасів болгарської поліції, в основному транспортні машини піхоти, відправлений в Україну. Це стало першим офіційним рішенням Софії допомогти Києву важкою технікою.

Про це повідомило видання Euractiv.

Військова техніка була закуплена 40 років тому для здійснення так званого процесу відродження — спроби тоталітарного режиму насильницьки асимілювати болгарських турків шляхом зміни їхніх імен, що призвело до майже вигнання понад 300 000 болгарських громадян турецького походження до Туреччини.

"Це броньована військова техніка закуплена під час Відродження і ніколи не використовувалася. Водночас це створює витрати на зберігання та обслуговування. Українці подбають про те, щоб ця техніка була для них корисною", — сказав Івайло Мірчев з керівної коаліції.

Естонська розвідка анонсувала для ЗСУ великий успіх на фронті

Начальник розвідцентру сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що українці близькі до великого успіху, а резерви Російської Федерації вичерпуються.

Про це він сказав на брифінгу в міноборони 14 липня.

Гросберг розповів про тактику ЗСУ щодо знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами та про успіхи в районах під Бахмутом.

"Усе це свідчить про те, що українці близькі до успіху", - сказав він.

За словами генерала, те, що ЗСУ досі утримують Бахмут, а елітні підрозділи російських десантників несуть величезні втрати, дуже демотивує окупантів.

"У якийсь момент це має призвести до більшого успіху", - вважає Гросберг.

Сенцову і Забужко вручили відзнаки французького ордену Почесного легіону

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагородив орденом Почесного легіону двох видатних українців - письменницю Оксану Забужко та режисера й військовослужбовця Збройних Сил України Олега Сенцова.

Про це він повідомив у Twitter.

"У цей Національний день, 14 липня, я мав би велику честь вручити від імені президента Емманюеля Макрона орден Почесного легіону двом видатним українцям - письменниці Оксані Забужко та режисерові Олегу Сенцову, постраждалому внаслідок бойових дій минулих вихідних", - написав він.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Суспільство
Верховна Рада
Естонія
Мелітополь
Болгарія
Війна з Росією
ГУР
допомога Україні
ЗСУ загиблі
Читайте також:
Ірина Геращенко
Автор Ірина Геращенко
14 липня, 2023 п'ятниця
Чому ми не в НАТО? Бо Шуфрич досі голова комітету свободи слова
14 липня, 2023 п'ятниця
Міністр оборони Британії пояснив, що мав на увазі, коли говорив про "невдячну Україну"
14 липня, 2023 п'ятниця
Путін заявив, що ПВК Вагнера юридично не існує і розповів про зустріч з Пригожиним
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
15 липня
08:05
OPINION
Ростислав Павленко
У незруйнованій Росії плекатимуть реваншизм
08:00
Огляд
Шпигуни, зрадники і Камю з Бандерою – 5 книг, в яких твориться історія
07:14
ЗСУ війна фронт
За добу між українськими військами та загарбниками відбулося 32 бойових зіткнення, - Генштаб ЗСУ
06:41
Угорщина
ЄС надіслав Угорщині попередження через звільнення торговців людьми з в'язниць
05:59
Карім Хан
ПАР має "вчинити правильно", коли Путін приїде на саміт БРІКС, - прокурор МКС Карім Хан
05:36
путін пригожин
Путін прагне зберегти ПВК Вагнера, як бойову силу, але без Пригожина, - ISW
05:08
Qatar oil
Світовий нафтосервісний гігант SLB повністю припиняє поставки в РФ
04:40
Торнадо у Оттаві
У столиці Канади торнадо пошкодив понад сотню будинків
04:12
Молдова
У Молдові після стрілянини в аеропорту у відставку пішли три міністри
03:44
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Швеції після Корану дозволили спалити Біблію і Тору
03:16
Ростислав Шурма
В ОП проведуть зустрічі з бізнесом: обговорять факти тиску правоохоронців та фіскалів, - ЗМІ
02:48
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Залужний: Ми продовжимо вбивати ворога на його території власною зброєю
02:20
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (праворуч)
Німеччина до 2027 року планує надати Україні зброї на 17 млрд євро, - Шольц
01:52
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
На півдні України оголошено повітряну тривогу: у Запоріжжі чутно вибухи
01:45
суд
Загибель людей біля зачиненого укриття: заступника директора закладу залишили під домашнім арештом
01:24
Енергоатом
Енергоатом не підписуватиме угод з РФ при закупівлі ядерних реакторів у Болгарії
00:56
Центробанк Росії
ЄС і ЄЦБ обговорюють використання прибутків від 200 млрд євро заморожених активів РФ, - Bloomberg
00:28
Прем’єр Нідерландів Марк Рютте
У Нідерландах оголосили дату проведення позачергових виборів
00:18
Ексклюзив
Карта. Бахмут. 14\07\23
В районі Бахмута зараз український акцент, ми починаємо рухатися у три сторони одночасно, - військовий експерт Світан
00:07
Президент Литви Гітанас Науседа
Президент Литви назвав "дуже важливою умовою" вступу України в НАТО боротьбу з п'ятою колоною
00:02
Михайло Мудрик, "Челсі", Ліга чемпіонів
Мудрик потрапив у престижний рейтинг футболістів Ліги чемпіонів
2023, п'ятниця
14 липня
23:36
Ексклюзив
український прапор
Ми працюємо, щоб українські громади у різних країнах стали політичними силами, - президент Світового Конгресу Українців Грод
23:23
Валерій Залужний у Львові
"Вирішив вивчати міжнародне право": Залужний розповів, як його затримали у Брюсселі за запитом РФ
23:04
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 14 липня
22:42
Валерій Залужний
Залужний про звільнення Криму: "Зроблю, щойно матиму ресурси. Мені начхати - ніхто мене не зупинить"
22:10
Митрополити УПЦ МП Павло, суд
Суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю на тримання під вартою
21:58
Кирило Буданов
Буданов заявив, що в Україні вже існує аналог ізраїльського Моссаду
21:26
росія хакер
Російські хакери Armageddon активізувалися в системах держорганів України, - Держспецзв'язку
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Тактика ЗСУ в наступі може бути тривалою, але результативною: воєнні підсумки тижня
21:13
Ексклюзив
віддалена робота
Можна очікувати до кінця року підвищення зарплат: експерт ринку праці назвав причину
21:00
Ексклюзив
Путін
Путін мав би шанс уникнути правосуддя, якби зараз вивів війська з України, - дипломат Чалий
20:27
Зеленський НАТО
Зеленський: окупанти на півдні та сході вкладаються всім, чим можуть, кожен успіх ЗСУ заслуговує на вдячність
20:05
OPINION
Олександр Вільчинський
Дядько Ваня
19:49
фейк
Ворог запустив фейк, нібито на польському авторинку продається важка техніка з України
19:27
ЗСУ війна фронт
Генштаб: наступальна операція на південному напрямку продовжується. ЗСУ вдарили по ЗРК та 9 артзасобах РФ
19:12
Сергій Лавров
Лавров на саміті ASEAN агресивно відреагував на заклик Борреля вивести війська РФ з України
19:01
Ексклюзив
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Евакуація громадян Сумщини з прикордонних громад буде проводитись у межах області, - заступник райадміністрації Біцак
18:46
Мелітополь
Росіяни влаштували облаву у Мелітополі: зупиняють автівки та маршрутки, перевіряють телефони
18:43
Огляд
Місія неможлива
Нова "Місія неможлива" чи псевдостарий "Клуб чудес": кіно на вихідні
18:35
Джеймс Кемерон
Кемерону запропонували зняти серіал про затонулий батискаф "Титан" - The Sun
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV