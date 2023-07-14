Різдво 25 грудня: Рада змінила дати святкування деяких держсвят

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт №9431 проголосував 241 нардеп.

Найбільше голосів дала фракція "Слуги Народу" – 175. З фракції "ЄС" за це рішення проголосували 19 нардепів, а з "Батьківщини" – 13.

"Платформа за життя та мир" не дала жодного голосу.

За майбутнє - 5;

Голос - 10;

Довіра - 10

Відновлення України - 2;

Позафракційні - 7.

Метою законопроєкту, за словами Железняка, є відмова від російської спадщини.

Віднині Різдво святкуватимуть 25 грудня замість 7 січня. День Української Державності перенесено з 28 липня на 15 липня. День захисників і захисниць України відзначатимуть 1 жовтня замість 14 жовтня.

"Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня", - уточнив Железняк.

Закон набуде чинності 1 вересня, тому День захисників і захисниць цьогоріч відзначатимуть уже 1 жовтня.