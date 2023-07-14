Різдво 25 грудня: Рада змінила дати святкування деяких держсвят
Верховна Рада України на засіданні 14 липня змінила дати святкування деяких державних свят. Зокрема тепер Різдво відзначатимуть 25 грудня замість 7 січня
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За законопроєкт №9431 проголосував 241 нардеп.
Найбільше голосів дала фракція "Слуги Народу" – 175. З фракції "ЄС" за це рішення проголосували 19 нардепів, а з "Батьківщини" – 13.
"Платформа за життя та мир" не дала жодного голосу.
- За майбутнє - 5;
- Голос - 10;
- Довіра - 10
- Відновлення України - 2;
- Позафракційні - 7.
Метою законопроєкту, за словами Железняка, є відмова від російської спадщини.
Віднині Різдво святкуватимуть 25 грудня замість 7 січня. День Української Державності перенесено з 28 липня на 15 липня. День захисників і захисниць України відзначатимуть 1 жовтня замість 14 жовтня.
"Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня", - уточнив Железняк.
Закон набуде чинності 1 вересня, тому День захисників і захисниць цьогоріч відзначатимуть уже 1 жовтня.
- У грудні 2022 року у застосунку Дії проводилося опитування стосовно дати святкування Різдва, у якому взяли участь близько 1,5 мільйона українців. За святкування Різдва 7 січня тоді проголосували 25,48% (390 125) респондентів. Ще 192 788 голосів (12,5%) було віддано за обидві дати, а 45 075 людей сказали, що не святкують Різдво.
- У лютому Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар.
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- 28 червня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт щодо змін дат трьох святкових днів - Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць.
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