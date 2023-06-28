Зеленський запропонував Раді змінити дату святкування Різдва та Дня захисників та захисниць України
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт щодо змін дат трьох святкових днів - Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць
Про це повідомляє народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Відповідний законопроєкт №9431 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу Законів про працю України", зареєстрований 28 червня, передбачає введення нових дат святкування, зокрема:
- 25 грудня - Різдво Христове (замість 7 січня);
- 15 липня - День Української Державності (замість 28 липня);
- 1 жовтня - День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).
- У грудні 2022 року у застосунку Дії проводилося опитування стосовно дати святкування Різдва.
- У лютому Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар.
- 24 червня Архієрейський собор ПЦУ розглянув календарне питання та затвердив новий церковний календар. Перехід на новоюліанський календар відбудеться з 1 вересня.
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