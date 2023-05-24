ПЦУ переходить на новий календар: сьогодні питання розгляне Архієрейський собор
Архієрейський собор ПЦУ в середу, 24 травня, розгляне календарне питання та, ймовірно, затвердить новий церковний календар
Про це повідомили у пресслужбі ПЦУ.
Під час засідання Священного синоду у вівторок, 23 травня, було схвалено порядок денний Архієрейського собору Православної церкви України, який збереться на засідання сьогодні, 24 травня.
"Синод заслухав повідомлення Митрополита Київського і всієї України Епіфанія про календарне питання та пропозиції з цього приводу, які після обговорення були затверджені для розгляду Архієрейським собором Православної церкви України", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляє BBC, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що питання вже вирішене й з 1 вересня перехід буде. Хоча формально після Архієрейського собору перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року.
Митрополит Вінницький Симеон перед початком собору в Києві прокоментував для ВВС: "Раніше казали польські (католицькі) і українські (православні) свята, а сьогодні кажуть українські і московські свята. Новий календар буде українським, а ті, хто залишаються на старому – трішечки на московському".
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Коли календарну реформу ПЦУ затвердять, то вже з 1 вересня релігійні свята відзначатимуть по-новому. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня. Змістяться й інші свята - Покрова (1 жовтня), Водохреща (6 січня), Миколая (6 грудня) тощо. Утім, найімовірніше, це не стосуватиметься Великодня й інших свят Пасхалії, тобто не нерухомих, а пов'язаних з відзначенням Пасхи.
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6 січня глава ПЦУ Епіфаній зазначав, що на Священному синоді Православної церкви України планують дозволити перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать зробити це повністю. Відтак на засіданні Синоду 2 лютого парафіям і монастирям Православної церкви України дозволили переходити на новоюліанський календар і затвердили порядок надання благословення на його використання. Під час засідання 2 лютого Синод також ухвалив рішення про те, що в травні 2023 року на засіданні Архієрейського собору ПЦУ буде обговорено календарну реформу.
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6 лютого УГКЦ оголосила про перехід з 1 вересня 2023 року на новий календар за рішенням Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні та опублікувала календар. А 7 лютого митрополит Євстратій зазначив, що "є всі підстави для позитивного рішення" про перехід ПЦУ на новий календар
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