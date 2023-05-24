ПЦУ переходить на новий календар: сьогодні питання розгляне Архієрейський собор

Про це повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Під час засідання Священного синоду у вівторок, 23 травня, було схвалено порядок денний Архієрейського собору Православної церкви України, який збереться на засідання сьогодні, 24 травня.

"Синод заслухав повідомлення Митрополита Київського і всієї України Епіфанія про календарне питання та пропозиції з цього приводу, які після обговорення були затверджені для розгляду Архієрейським собором Православної церкви України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє BBC, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що питання вже вирішене й з 1 вересня перехід буде. Хоча формально після Архієрейського собору перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року.

Митрополит Вінницький Симеон перед початком собору в Києві прокоментував для ВВС: "Раніше казали польські (католицькі) і українські (православні) свята, а сьогодні кажуть українські і московські свята. Новий календар буде українським, а ті, хто залишаються на старому – трішечки на московському".

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Коли календарну реформу ПЦУ затвердять, то вже з 1 вересня релігійні свята відзначатимуть по-новому. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня. Змістяться й інші свята - Покрова (1 жовтня), Водохреща (6 січня), Миколая (6 грудня) тощо. Утім, найімовірніше, це не стосуватиметься Великодня й інших свят Пасхалії, тобто не нерухомих, а пов'язаних з відзначенням Пасхи.

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