"Є всі підстави для позитивного рішення": митрополит Євстратій про перехід ПЦУ на новий календар
ПЦУ вже раніше дозволило громадам переходити на новий стиль за відповідною процедурою, а календарна реформа буде у порядку денному Собору у травні
Про це у фейсбук написав заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря).
"У зв’язку з рішенням УГКЦ щодо календаря мав би нагадати, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль – можуть це зробити за відповідною процедурою. Також питання про загальну календарну реформу винесене на розгляд Архієрейського Собору, який збереться в травні", - зазначив представник ПЦУ.
Він додав, що до 1 вересня, коли починається новий церковний рік, є час для впровадження змін.
"На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію. Бо досвід реформ в минулому свідчить: проблеми виникають там, де реформа впроваджується "в одну мить", без підготовки, "згори" та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття", - повідомив Євстратій (Зоря).
Митрополит наголосив, що дотепер ПЦУ діяла в дусі протилежному: поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи. І додав: "Впевнений, що саме такий шлях – найкращий".
- Нагадаємо, 6 лютого УГКЦ оголосила про перехід на новий календар, що стало початком революційної календарної реформи.
- Під час засідання Синоду 2 лютого ухвалили рішення про те, що в травні 2023 року на засіданні Архієрейського собору ПЦУ буде обговорено календарну реформу.
- Тоді ж парафіям і монастирям ПЦУ дозволили використання новоюліанського календаря за умови дотримання певної процедури.
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