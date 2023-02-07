Про це у фейсбук написав заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря).

"У зв’язку з рішенням УГКЦ щодо календаря мав би нагадати, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль – можуть це зробити за відповідною процедурою. Також питання про загальну календарну реформу винесене на розгляд Архієрейського Собору, який збереться в травні", - зазначив представник ПЦУ.

Він додав, що до 1 вересня, коли починається новий церковний рік, є час для впровадження змін.

"На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію. Бо досвід реформ в минулому свідчить: проблеми виникають там, де реформа впроваджується "в одну мить", без підготовки, "згори" та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття", - повідомив Євстратій (Зоря).

Митрополит наголосив, що дотепер ПЦУ діяла в дусі протилежному: поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи. І додав: "Впевнений, що саме такий шлях – найкращий".