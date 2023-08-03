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Огляд

Переможні новини 526 дня війни: українські розвідники отримали безпілотники-бомбери, на Закарпатті видобули першу сіль, а в Токмаку злетів у повітря ворожий склад боєприпасів

Зіновія Воронович
3 серпня, 2023 четвер
20:00
Перемога України переможні новини

Спецпідрозділ ГУР отримав безпілотні літаки-бомбери, на Закарпатті отримали першу сіль з родовища, яке може забезпечити всю країну, а в окупованому Токмаку знову "бавовна"

Спецпідрозділ ГУР отримав безпілотні літаки-бомбери

Бійці Головного управління розвідки Міноборони отримали безпілотні літаки-бомбери, які можуть вражати ворога на відстані 70 км. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Волонтер Сергій Стерненко та підписники його каналів зібрали 19 250 000 гривень та закупили на ці гроші виробництво безпілотних літаків-бомберів ― їх уже передали для спецпідрозділу БпЛА Головного управління розвідки Міністерства оборони України, – повідомляють у ГУР. – Такі літаки-бомбери здатні створювати жах для російських окупантів на відстані до 70 кілометрів". 

На Мелітопольському напрямку сили оборони просунулись на 650 м

Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Нацгвардії просунулися на близько 650 метрів углиб оборони росіян на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, на Мелітопольському напрямку гвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних угруповань Сил оборони.

"На Маріїнському та Бердянському напрямках визначені сили та засоби Нацгвардії утримують рубежі оборони. На Куп'янському напрямку сили та засоби Нацгвардії надійно утримують займані рубежі, а підрозділи спеціального призначення продовжують ведення аеророзвідки", – йдеться у повідомленні.

Також, за даними Клименка, у прикордонних районах Сумщини нацгвардійці здійснюють заходи з метою завчасного викриття намірів ворожих ДРГ та недопущення їх діяльності на території України. 

З родовища на Закарпатті добули першу сіль

З Тереблянського соляного родовища, що у Тячівському районі на Закарпатті, вдалось добути першу сіль. Про це повідомив голова військової обладміністрації Віктор Микита, який передав перші зразки Володимиру Зеленському під час його візиту на Закарпаття.

Перша сіль з родовища на Закарпатті

Фото: Віктор Микита/ facebook


"Ця подія має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку нашого регіону. Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яка в найближчій перспективі буде поставлена для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення", – заявив Віктор Микита.

В окупованому Токмаку вибухи на складі боєприпасів окупанті

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області 3 серпня лунали вибухи. У телеграм-каналах повідомили про "приліт" по військових складах ворожої армії. Про вибухи з детонацією повідомив також радник мера Маріуполя Петра Андрющенко.

"Токмак. Привіт. Кажуть по детонації, склад з припасами сильно втомивсь. Хороші новини", – повідомив Андрющенко.   

МКС може видати нові ордери на арешт Путіна

Голова Міжнародного кримінального суду Пьотр Гофманський припускає, що прокурор МКС може видати нові ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна. 

"Прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", – говорить Гофманський.

За словами голови МКС, однією з причин нових ордерів на арешт Путіна може бути справа про воєнні злочини ПВК Вагнера. Статус цієї групи з точки зору закону в Росії ще залишається невизначеним.

Один із доказів прямих зв’язків російської влади із бойовиками ПВК Вагнера надав нещодавно сам Путін. Він визнав, що Москва з травня 2022 року по травень 2023 року повністю фінансувала найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету.
На думку експертів з міжнародного права, ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні вагнерівцями.
 

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