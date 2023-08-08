Україна до кінця року отримає $240 млн на потреби гуманітарного розмінування

Про це Укрінформу розповіла перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Свириденко нагадала, що як зазначається у звіті Світового банку, для потреб гуманітарного розмінування Україні знадобиться понад 37,5 мільярда доларів, Україна вже має підтвердження від партнерів, що до кінця року отримає майже 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування.

Українські війська можуть прорватися через оборону Росії до зими

Так вважає заступник начальника генерального штабу сил оборони Естонії полковник Март Вендль.

Про це інформує ETV.

"Важливо відзначити, що Україна здатна використовувати всі свої засоби краще, точніше, ніж росіяни, тому що вони мають бойову розвідку у відносно хорошому стані й тому дозволяють найбільш ефективно використовувати війська. Тому всі ці удари в глибину служать одній меті та ізолюють війська на полі бою від боєприпасів, бутербродів, чого завгодно. Це, звичайно, допомагає ситуації", – сказав полковник про перевагу в далекобійній артилерії ЗСУ і точності ударів.

На думку Вендла, до настання зими Україна може рухатися вперед, але багато чого залежить і від дій Росії, кроки якої не передбачувані.

"Але зрозуміло, що 1000-кілометрова лінія фронту захищена нерівномірно, тому Україна, якщо їй вдасться виявити прогалини в обороні, бути краще навченою тактиці невеликих підрозділів, а також мати більш точну вогневу міць і кращу розвідувальну інформацію, безумовно, має шанс", – додав Вендла.

ГУР у зоні бойових дій тестує новий український безпілотник SpyGun

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати й для коригування вогню.

Комплекс складається з двох БПЛА і наземної станції управління.

У ГУР додали, що завдяки сучасній системі радіоуправління з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ дрон-розвідник здатний працювати на дальності до 50 км.

Велика Британія ввела нові санкції проти осіб і компаній, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії.

Так, під санкції потрапили дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International. Вони допомагали в експорті до РФ мікроелектроніки, яка є важливою для військової діяльності Росії в Україні. Також у санкційному списку опинилася компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, яка розташована в Дубаї: вона відігравала роль у постачанні дронів і компонентів для них до Росії.

Крім того, Велика Британія запровадила санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який брав участь у спробі укласти угоди щодо зброї між Північною Кореєю і Росією. Також до санкційного пакета потрапив громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмукі за роль у російському секторі фінпослуг, зокрема він виступав головою московського офісу DuLac Capital Ltd.

У заяві додають, що під санкції також потрапили фізичні та юридичні особи з Ірану, які були залучені до дослідження, розробки й виробництва безпілотників для Корпусу вартових Ісламської революції. Опинилися в санкційному списку й білоруську оборонні компанії, пов'язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму. Це, за словами уряду Великої Британії, безпосередньо сприяло незаконному вторгненню в Україну

ЗСУ на Таврійському напрямку зайшли на першу лінію оборони росіян

Про це повідомляє заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону.

"Ми вже зайшли на першу лінію окупантів. Вона дуже складна, але наші військові продавлюють її, ми рухаємося вперед. Цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації", - розповів Кузьмін.

ЗСУ форсували Дніпро на Херсонщині та висадилися на лівому березі

Про це повідомляє кореспондент видання Bild Юліан Репке.

"Українські спецпідрозділи зробили висадку на лівому березі Дніпра, на захід від Козачих Лагерів", - йдеться у повідомленні кореспондента.