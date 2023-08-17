Україна все ближче до отримання винищувачів F-16

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що партнери стали ближче до надання F-16 Україні. Про це інформує норвезьке видання Dagsavisen з посиланням на заяву Столтенберга.

Столтенберг наголосив, що надавати Україні сучасні винищувачі нині доцільно.

"Це цілком можливо. Ми домовилися розпочати підготовку пілотів. Але це окреме рішення, яке потрібне, перш ніж ми поставимо сучасні винищувачі. Ми стали на крок ближче до надання такого типу зброї, але пізніше", – відповів генеральний секретар.

Водночас очільник МЗС Дмитро Кулеба відзначив, що зараз над питанням щодо F-16 дуже активно працюють і припустив, що "незабаром будуть хороші новини".

"Пілоти з тренувань повернуться і літаки теж прибудуть – це буде синхронізований процес. На цьому тижні – три дні у президента щодня наради та розмови про пришвидшення цього процесу і скажу дипломатично: я думаю, незабаром будуть хороші новини", – коротко сказав він.

Німеччина передала ще дві системи ППО IRIS-T

17 серпня Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові ЗРК IRIS-T та майже 5 тисяч димових боєприпасів. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Загалом, до пакета увійшли 2 пускові установки ЗРК ближнього радіуса дії IRIS-T SLS, 4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше країна вже передала 12 460 таких снарядів) та 10 наземних оглядових радарів GO12 - раніше Німеччина вже передала 18 таких радарів. Окрім цього, у новому пакеті 4 сідельних тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи (додатково до вже наданих 38 та 33 відповідно) та 8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

ЗСУ за один ранок знищили два російські ударні вертольоти К-52

Уранці 17 серпня Збройні Сили України знищили російські вертольоти Ка-52 на Донеччині та Запоріжжі.

"Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі. Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор". Один пуск з ПЗРК – ціль знищена", – йдеться у повідомленні 47-мої окремої механізована бригада у фейсбуці.

Фото: Генштаб ЗСУ



На рахунку бійців цієї бригади це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. Вартість одного такого – $16 млн.

Ще про один збитий Ка-52 повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних сил за успішну бойову роботу! Разом – до перемоги!" – написав він.

Росія може залишитись без міжнародної цивільної авіації

Восени 2023 року Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

Канал SITA називають "авіаційним SWIFT", адже сервіс є традиційним та поширеним інструментом у світовій цивільній авіації для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

Після відключення від каналу, осійські перевізники не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів та багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів. Своєю чергою, іноземні перевізники залишаться без звичного каналу SITA для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів.

ЗСУ знищили командний пункт ворога у Соледарі

Військові 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького допомогли ліквідувати командний пункт ворога у Соледарі на Донеччині.

"У Соледарі окупанти сховали поміж житлових будинків командний пункт. Але кмітливі аеророзвідники 30 ОМБр "Команда В’ялого" виявили прихованого ворога і скорегували туди скид керованої авіаційної бомби. Точний приліт – і від КП залишилася лише вирва", – повідомляють у бригаді.

Водночас видання "Військовий кур’єр" повідомляє, що командний пункт росіян у Соледарі на Донеччині знищили високоточною авіабомбою JDAM: штаб окупантів виявили аеророзвідники 30-ї ОМБр та передали координати передали Повітряним силам ЗСУ.