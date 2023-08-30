Переможні новини 553 дня війни: "бавовна" на аеродромі Пскова та палкий привіт від СБУ окупантам на Запоріжжі

Росію масово атакували безпілотники

Про повідомляли російські телеграм-канали та терористичне міноборони.

У ніч з 29 на 30 серпня російська ППО нібито спрацювала у тимчасово окупованому Севастополі, Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях.

Атаки дронів відбулися переважно між 01:00 та 03:30.

Севастополь нібито атакували з Чорного моря.

"Бавовна" в аеропорті Пскова

Ввечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому: міноборони РФ змовчало про атаку БПЛА, натомість у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76 (військово-транспортний літак, - ред.) у коментарі Бабелю. За його словами, наразі ще встановлюють точну кількість пошкоджених та знищених літаків.

"Є точні дані про знищення чотирьох Іл-76 і кілька одиниць пошкоджень. Зараз інформація зʼясовується", - заявив він.

Російське міністерство оборони у повідомленнях за ніч та ранок 30 серпня заявляло про нібито припинення спроби України здійснити атаку безпілотниками по Брянській, Орловській, Калузькій, Рязанській, Московській областях, а також "по об'єктах на території РФ". Проте про аеродром у Пскові, на якому могло бути знищено щонайменше чотири військово-транспортні літаки Іл-76, міноборони промовчало.

Водночас телеграм-канал Shot нарахував 10−12 дронів під час ймовірної атаки, яку нібито відбивали засобами ППО та стрілецькою зброєю. Крім того, там зайнялася пожежа на площі 300 кв. м, горів резервуар з паливом. Її вдалося загасити лише за кілька годин. Рейси з аеродрому скасовували до четверга, 31 серпня.

У Британії пройшли підготовку вже понад 20 тисяч військових з України

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що перед навчаннями усі українські військовослужбовці отримали необхідну амуніцію та речове забезпечення. Українським армійцям видають все, що знадобиться їм як під час тренувань, так і на фронті.

"Це не лише форма та взуття для літа і зими, бронежилети й шоломи, а ще й тактичні окуляри, рукавиці, аптечки, спальники й каримати, а також зручні та міцні рюкзаки й сумки, щоби все це перевозити", - додають у Генеральному штабі.

Україна на Burning Man

На одній із найбільших мистецьких подій року – фестивалі Burning Man у США – українці представлять унікальну скульптуру, яку спалять першою.

Про це повідомив засновник фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега.

"Цьогоріч у пустелі штату Невада на одній з найбільших мистецьких подій року – Burning Man буде представлена українська робота. Вона буде про країну і про кожного з нас. Вона оббита дошками так, як ми оббиваємо памʼятники, щоб уберегти їх від обстрілів. Але завтра ці дошки згорять, і у взаємодії з вогнем щось народиться. Щось, що пройшло крізь вогонь і стало сильнішим, аніж будь-коли до цього. Щось дуже схоже на Україну і кожного з нас", - написав він.

"Ця скульптура буде спалена першою на цьогорічному Burning Man. Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю, чи колись до цього були скульптури, які через спалення народжувались, а не зникали... Я думаю, що завтра Україна пролунає в усіх куточках планети не з війною, а з мистецтвом", - додав Дейнега.

СБУ передала вітання дронами окупантам на Запоріжжі

Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені.

Про це інформують військовий журналіст Андрій Цаплієнко, РБК-Україна та Українська правда з посиланням на джерела в СБУ.

Учора, 29 серпня, українські дрони відпрацювали по "виборчій дільниці" міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. У той час там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району.

"На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадирівці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", - йдеться в матеріалі РБК-У.

Повідомляється, що атака тривала декілька хвиль. Нині місто оточене російськими військовими, які активують РЕБ та ППО.

Україна завдала 10 авіаударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ противника.