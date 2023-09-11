Переможні новини 565 дня війни: все більше росіян хочуть здатися у полон ЗСУ, а Україна знову контролює "вишки Бойка"

ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки

У понеділок, 11 вересня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення частини селища Опитного поблизу Авдіївки Донецької області. За тиждень ЗСУ деокупували ще 2 кв. км на Бахмутському напрямку і 1,5 кв. км на півдні.

Про це вона заявила під час включення з Military Media Center.

"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", - сказала Маляр.

За словами заступниці міністра, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

Україна здобула 6 медалей у перший день Ігор Нескорених-2023

Збірна України здобула 1 золоту, 3 срібні та 2 бронзові медалі на Іграх Нескорених у перший день.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Дюссельдорфі (Німеччина) золото Україні приніс Олександр Маковей у штовханні ядра в категорії IF8. На рахунку легкоатлетів також два срібла - Володимир Гера став другим в штовханні ядра (IF7), а Микола Заріцький - у метанні диска (IF1). Крім цього віцечемпіоном Ігор нескорених став Максим Зубов в паверліфтингу (IP6).

Також в перший змагальний день бронзу для України виграли Вадим Мазніченко у штовханні ядра (IF6) та Володимир Товкис у метанні диска (IF2).

Україна отримає ще 40 БМП Marder німецького виробництва

У понеділок, 11 вересня, компанія Rheinmetall заявила, що Федеральний уряд Німеччини доручив їй поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Зазначається, що замовлення ФРН на суму десятки мільйонів євро було розміщено ще в серпні 2023 року.

"Rheinmetall продовжує роботу над наявними транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію Marder можна було доставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Так, завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.

Кількість дезертирів РФ зросла на 70%

Російські військові все більше хочуть перейти на бік України після того, як пілот Максим Кузьмінов втік на гелікоптері Мі-8. Кількість дезертирів РФ зросла на 70%.

Про це інформує представник ГУР Андрій Юсов в етері "Радіо Свобода".

"Є стрибок по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв’язку після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом. Скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій", - сказав розвідник.

Повідомляється, що звернень на державний проєкт "Хочу жить" від росіян та їхніх родичів побільшало на 70% за день.

Також Юсов підтвердив інформацію про винагороду пілоту Максиму Кузьмінову, проте точну суму не назвав.

"Ця інформація має більше характер такої легенди та народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде", - додав представник ГУР.

Україна повернула під контроль "вишки Бойка", які були окуповані з 2015 року

Поблизу берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі українські захисники взяли під контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи "вишки Бойка", які були захоплені з 2015 року.

Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели сили підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і "Сиваш", - йдеться в заяві.

У процесі операції українські спецназівці на швидкісних катерах зіткнулися з російським винищувачем Су-30. Після обміну вогнем російський літак був пошкоджений і змушений був відхилитися.

Повідомляється, що під час проведення спецоперації бійцям вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів - некеровані авіаційні ракети, а також радіолокаційну станцію "Нева", яка відстежує рух суден у Чорному морі.

Авіація України завдала 7 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів противника.