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Переможні новини 569 дня війни: звільнення Андріївки та атака українських дронів по російському ракетному кораблю

Катерина Бенюк
15 вересня, 2023 п'ятниця
19:00
Перемога України Перемога України

3-тя окрема штурмова бригада підтвердила звільнення Андріївки та заявила, що "72 омсбр РФ - розбита вщент!", а тим часом у морі Україна завдає удару по флоту РФ

ЗСУ звільнили Андріївку

3-я окрема штурмова бригада підтвердила звільнення Андріївки та заявила, що "72 омсбр РФ - розбита вщент!".

За їх словами, за дві доби українські військові ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

"Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції - згодом", - додали у повідомленні.

Шуфричу оголосили підозру в держзраді

15 вересня правоохоронці провели обшуки в народного депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Йому повідомили про підозру в державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, народний депутат України виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви й був завербований ФСБ РФ. Підозрюваний систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора, проводячи підривну діяльність проти України. Він розповсюджував інформацію, спрямовану на вираження осуду, применшення авторитету та дискредитацію інститутів української влади. Також він дискредитував діяльність керівників розвідувальних та правоохоронних органів", - ідеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання Шуфрича було вилучено радянську символіку.

СБУ оголосила нову підозру Коломойському за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн

Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському повідомили про вже третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

Про це повідомляє Служба безпеки.

Зазначається, що у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. 

Протягом року члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. За версією слідства, така "схема" загалом дозволила йому отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол.

"Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", - йдеться у повідомленні.

На добу понад 170 росіян хочуть здатися у полон

Кількість звернень до програми "Хочу жить" збільшилася вдвічі, нині на добу понад 170 російських військових хочуть здатися в полон.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кожен день ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон. Серед них і ті, хто потрапив у полон внаслідок бойових дій, і ті, хто здається добровільно", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Розвідник нагадав, що збільшення обмінного фонду сприяє визволенню українських полонених військових.

За даними Юсова, державна програма для здачі в полон "Хочу жить" отримує значно більше звернень, ніж раніше. Якщо до цього за день надходило 70-100 заявок, то тепер ця цифра зросла в півтора-два рази й складає 170 і більше.

"1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації й понад 200 - це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою "Хочу жить", - додав Юсов.

Справу Януковича та Азарова передали до суду

Правоохоронці завершили досудове розслідування та передали справу до суду стосовно експрезидента Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколи Азарова. Їх підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що у 2010 році Янукович отримав вказівку від керівництва РФ продовжити термін перебування Чорноморського флоту Росії на території АР Крим та Севастополя. Згідно з базовими Угодами 1997 року між Україною та РФ цей строк закінчувався у 2017 році.

За даними ДБР, раніше Україна підтвердила наміри не пролонговувати дію цих угод та підготувала двосторонній Меморандум з виведення флоту РФ. Натомість Росія проігнорувала офіційне звернення. Через енергетичний шантаж росіяни вирішили примусити тодішнє українське керівництво продовжити термін перебування ЧФ у Криму. Це надалі призвело до анексії півострова.

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У Києві демонтували елементи радянського обеліска "Місто-герой Київ"

У Києві демонтували елементи радянського обеліска "Місто-герой Київ" на Галицькій площі: він входить до попереднього переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко. 

Зазначається, що демонтажем займається Департамент територіального контролю міста Києва. 

У Департаменті розповіли, що під час виконання робіт з обеліска "Місто-герой Київ" прибрали зірки на бічних сторонах та анотаційну дошку російською мовою. Крім того, змінили напис "1941" на "1939", вказавши коректну дату початку Другої світової війни. 

"Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!", – наголосила Старостенко.

Український дрон Sea Baby вдарив по російському ракетному кораблю "Самум"

У четвер, 14 вересня, український експериментальний дрон Sea Baby підбив російський ракетний корабель "Самум".

Про це повідомили з посиланням на власні джерела в СБУ видання "Цензор.НЕТ", "24 канал" та "РБК-Україна".

За інформацією джерел, експериментальний дрон СБУ Sea Baby атакував російський ракетний корабель "Самум" поблизу Севастопольської бухти. Він влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.

Зараз російські окупанти відбуксирували "Самум" на ремонт. На той момент російське судно було похилене, а також мало крен на правий борт.

Експериментальний морський дрон Sea Baby працює навіть у шторм. Його складно виявити за високими хвилями. Зокрема, під час операції висота хвиль сягала 1,5-2 метри.

Бельгія візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16

Шість українських інструкторів і чотири планувальники місій пройдуть підготовку на літаках F-16 у Бельгії, щоб згодом проводити навчання українських пілотів.

Про це заявила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає Le Soir.

За її словами, найближчими тижнями міністерство оборони розгорне групу з трьох солдатів у навчальному центрі для українських пілотів F-16 у Данії, яка надала свою авіабазу Скрідструп, розташовану на півдні країни.

У вересні ЗСУ знищили 442 ворожі установки ствольної артилерії та виходять на паритет у цій зброї

У вересні, за 2 тижні ЗСУ знищили 442 артилерійські ствольні установки ворога. Військові виходять на паритет саме зі ствольною артилерією.

Про це повідомив пресофіцер 26-тої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в етері телеканалу "Еспресо".

"Завдяки артилерії ми маємо значні успіхи. Ми виходимо на паритет саме зі ствольною артилерією. Це дуже значне досягнення", - зазначив Калашніков.

Військовий додав, що ворог не перестає бити по позиціях ЗСУ з артилерії, але завдяки просуванню наших військ, особливо в Андріївці, де є панівні висоти, українська армія зможе повністю контролювати вогнем значну частину траси 0513.

У РФ проводять мобілізаційні заходи середи випускників інтернатів та в технікумах

Як відзначають у Генштабі, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області. 

"У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів, з метою доукомплектування новосформованої 25 загальновійськової армії ЗС РФ на території Приморського та Хабаровського країв РФ здійснюються мобілізаційні заходи місцевого населення. Зокрема, в професійно-технічних училищах, технікумах та серед випускників інтернатів ведуться активні агітаційні заходи із залученням російських військовослужбовців новосформованої 25 армії ЗС РФ, які закінчили зазначені навчальні заклади. При вступі на військову службу окупаційні агітатори пропонують одноразову виплату у розмірі 600 тис. рублів та грошове забезпечення від 200 тис. рублів", - пишуть у Генштабі ЗСУ.

Суспільство
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Війна з Росією
безпілотник
декомунізація
Бахмут
держзрада
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