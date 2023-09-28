Переможні новини 582-го дня війни: Сили оборони закріплюються біля Вербового, Україна увійшла у керівний орган МАГАТЕ

В Україні пробурили 5 газових свердловин

В Україні запустили п’ять додаткових газових свердловин. Чотири пробурили на старих родовищах, яким по 45-55 років, одна – повністю нова. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок", – вказав т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Таким чином на одному зі старих родовищ добовий видобуток газу за останні два роки збільшився на 35%, на іншому – майже на 50%.

Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ

Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки. Це один із двох керівних органів МАГАТЕ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", – написав він. За його словами, Україна ставить перед собою завдання посилити роль МАГАТЕ та працювати задля зміцнення ядерної безпеки й захищеності.

"Ми всі маємо працювати разом – усі у світі, хто цінує безпеку, – щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", – написав Зеленський.

Фото: Твіттер Рафаель Гроссі

Сили оборони закріплюються на рубежах під Вербовим на Запоріжжі

Українські захисники закріплюються на рубежах під Вербовим у Запорізькій області. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері "Радіо Свобода".

"Якщо говорити про минулу добу, то йде наше закріплення на відповідних рубежах. Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Боже, ворог не вдарив десь нам у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб не було для наших військ, які наступають, якихось проблем", – повідомив він та додав, що ворог постійно намагається відбити позиції. Російські війська стоять в обороні, але постійно здійснюють вилазки невеликими групами.

Армія дронів поповнилась на понад 1700 безпілотників

Мінцифри передало на фронт ще 1700+ безпілотників від Армії дронів. Про це повідомив Міністр Михайло Федоров.

Серед переданих як дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО. Ударні "Вампіри", FPV-дрони "Фенікс", швидкісні "Пінгвіни", Avenger, а також Mavic і Matrice.

"Передаємо також секретних пташок, які вже показали результати на полі бою. Скоро їхню роботу відчують на собі окупанти, а ви дізнаєтеся про це з новин, – повідомив Михайло Федоров. – Дрони допоможуть Силам оборони проводити розвідку, знищувати ворожу техніку та рятувати найцінніше — життя наших воїнів. Тільки за минулий місяць оператори вразили 780 одиниць техніки. Далі – більше".