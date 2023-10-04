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Переможні новини 588 дня війни: окупанти готують втечу з Токмака, а ГУР провело спецоперацію у Криму

Катерина Бенюк
4 жовтня, 2023 середа
19:00
Перемога України переможні новини

Наша артилерія дуже потужно працює на Мелітопольському напрямку, а спецпризначенці ГУР провели операцію у Тимчасово окупованому Криму

МВФ відновив роботу постійного офісу в Києві

У вівторок, 3 жовтня, голова Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва заявила про відновлення роботи постійного представництва у Києві, яке було закрито з початку повномасштабної війни у 2022 році.

Про це вона написала у Х (Twitter).

"Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною", - написала Георгієва.

Окупанти готуються до втечі з Токмака

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку", - написав він у телеграм.

За його словами, декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи "влади", а декілька днів тому російські офіцери почали інтенсивно евакуювати свої сім’ї. 

Крім того, російські окупанти перейшли й до закладів освіти - вивозять школи, училище, технікум.

До того ж увечері 3 жовтня у Токмаці оголосили про закриття так званої адмінустанови, магазинів та ринку.

ЄС готується до переговорів щодо вступу України в союз

Це підтвердив "Суспільному" міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"Велике питання - це те, що ми маємо почати переговорний процес, офіційний переговорний процес з Україною щодо вступу до Європейського Союзу наприкінці цього року. Це дуже конкретний, дуже точний процес, який триває", - сказав Тсахкна.

Ростріл Небесної сотні: ДБР закінчило розслідування, справу передали до суду

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року", – йдеться в заяві.

Обвинувальний акт направлені до суду.

За скоєння цих злочинів притягують до відповідальності колишніх високопосадовців:

  • експрезидента України Віктора Януковича;
  • міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка;
  • заступника міністра внутрішніх справ;
  • голову СБУ Олександра Якименка;
  • першого заступника голови СБУ – керівника Антитерористичного центру Володимира Тоцького;
  • міністра оборони України Павла Лебедєва;
  • начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка;
  • в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві Валерія Коряка;
  • заступника начальника ГУМВС України – начальника міліції громадської безпеки;
  • командира ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

Партизани знайшли таємний військовий склад росіян неподалік Сімферополя

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агенти виявили прихований склад російських окупантів у селі Мазанка Сімферопольського району. Він облаштований на занедбаній овочебазі у скелі.

Вхід до об'єкта укріплений черепашником і тимчасовими укріпспорудами. Внизу від основного входу розташовані намети з особовим складом. А на в'їзді до села встановили пости військової поліції, яка проводить огляд цивільних автомобілів та місцевих мешканців.

"Координати: 45.0066749337001, 34.26194089114725 Ймовірно, дуже жирна ціль, яка вимагає "Грома". Вся інформація передана — очікуємо на результати", - пишуть партизани.

Військовий склад РФ, Крим

Фото: АТЕШ


Українські дрони уразили російську систему ППО "Тріумф" біля Бєлгорода

У ніч з 3 на 4 жовтня дрони СБУ уразили комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода.

Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє Укрінформ

Минулої ночі дрони української СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода.

Жителі Бєлгородщини виклали у мережу ролики, на яких чутно близько 20 вибухів з місць розташування ППО "Тріумф". У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Ціна такого комплексу становить $1,2 млрд.

Український десант висадився в Криму і дав бій окупанта

Про це інформує пресслужба.

"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам", - йдеться в заяві.

На відео, опублікованому Головним управлінням розвідки, видно, як до узбережжя підходять катери зі спецпризначенцями. Час проведення десантної операції ГУР не повідомляє.

Андрій Юсов, представник ГУР, заявив Суспільному, що група спецпризначенців, яка здійснила десант на тимчасово окуповану територію Криму, після виконання завдання завдавала втрат і відступила. Він також додав, що українські спецпризначенці також зазнали певних втрат.

ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку, окупанти покинули ряд позицій

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов повідомив про просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку та активну роботу української артилерії.

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Наша артилерія дуже потужно працює на Мелітопольському напрямку. Крайні два дні дуже гарно відпрацювали по окупаційних військах. Особливо це стосується скупчення ворожих військ та їхніх логістичних шляхів. Наша піхота теж працює. Є певні тактичні просування. Росіяни покинули ряд позицій, через що утворилась сіра зона. Зараз вони пробують ходити в контратаки, щоб повернути втрачені позиції", - розповів Денисов.

Netflix інвестував в український контент декілька мільйонів доларів

Співзасновник FILM.UA Group Сергій Созановський оцінює інвестиції стрімінгового сервісу Netflix в український контент у понад декілька мільйонів доларів.

Про це пише Forbes Ukraine.

"Більш точні цифри не можу сказати, але це дуже великі суми", – додав Созановський. 

За його словами, великі інвестиції в національний контент означають не лише повагу до України. 

"Національний контент досягнув рівня, коли він добре працює на різних майданчиках, це комерційно привабливо. Можливо, колись Netflix опублікує дані переглядів національного контенту. Вони вражають", – наголосив  співзасновник FILM.UA Group.

США передадуть Україні вилучену в Ірану зброю

США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що може допомогти подолати критичну нестачу, з якою стикається українська армія.

Про це повідомили у CNN.

За словами офіційних осіб, Центральне командування США збирається оголосити своє рішення цього тижня.

Незрозуміло, які законні повноваження використовуватимуть США для сприяння передачі зброї – ООН вимагає, щоб вилучену зброю було знищено або збережено. Адміністрація Байдена місяцями зважувала, як законно відправити зброю, яка зберігається на об’єктах CENTCOM (Центральне Командування збройних сил США) на Близькому Сході.

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Війна з Росією
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Революція Гідності
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