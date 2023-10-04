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ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку, окупанти покинули ряд позицій, - Легіон Свободи

4 жовтня, 2023 середа
15:26
Війна з Росією ЗСУ

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов повідомив про просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку та активну роботу української артилерії

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Наша артилерія дуже потужно працює на Мелітопольському напрямку. Крайні два дні дуже гарно відпрацювали по окупаційних військах. Особливо це стосується скупчення ворожих військ та їхніх логістичних шляхів. Наша піхота теж працює. Є певні тактичні просування. Росіяни покинули ряд позицій, через що утворилась сіра зона. Зараз вони пробують ходити в контратаки, щоб повернути втрачені позиції", - розповів Денисов.

Військовослужбовець зауважив, що на Маріупольському напрямку триває контрбатарейна боротьба.

"Росіяни проводять ротації. Підвозять на позиції мобілізованих.Якщо загально говорити про ситуацію на Мелітопольському напрямку, то це робота артилерії з обох сторін. Також постійна робота авіації окупантів. Наразі в нас є просування, яке викликано необхідністю стабілізувати лінію фронту", - додав він.

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Запоріжжя
Мелітополь
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Контрнаступ ЗСУ
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