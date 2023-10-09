Переможні новини 593-го дня війни: біля Бахмута взяли в полон російського комбата, українські розробники отримали понад $1 млн на оборонні технології

Сили оборони мають частковий успіх в районі Вербового на Запоріжжі

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за добу українські військові ліквідували 147 росіян та мають частковий успіх в районі Вербового.

"Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Маємо частковий успіх західніше Вербового", - зазначив він.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 795 вогневих завдань й ліквідували 147 росіян, знищили 6 одиниць військової техніки РФ, зокрема, 2 танки, 3 ББМ та одну артилерійську систему. Також українські військові ліквідували 3 російських склади з боєприпасами.

Біля Бахмута взяли в полон комбата російського добровольчого батальйону

Третя окрема штурмова бригада взяла в полон командира добробату армії РФ. Про це повідомляють у телеграм-каналі 3-ї ОШБ.

"Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБР РФ. Тепер він – один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів", – кажуть у бригаді.

В Україні рекордний урожай гречки

Українські аграрії цьогоріч збирають рекордний урожай гречки. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба відомства.

"Цього року завдяки сприятливим погодним умовам та Збройним Силам України обкіс гречки проходить швидше ніж торік. Уже зібрано врожай з 86% площ у порівнянні з 49% на аналогічну дату минулого року. Щодо врожайності, маємо теж кращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, торішній із приблизно такої ж частки площ становив 1,22 т/га. Власне, саме ці фактори у сукупності дали нам можливість збирати рекордний врожай гречки", – розповів чиновник.

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Українські розробники отримали понад $1 000 000 грантів на оборонні технології

Станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тис. тонн гречки, проте збір триває. Торік усього було зібрано близько 148 тис. тонн.

Українські розробники отримали від Brave1 понад $1 000 000 грантів на оборонні технології. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це 57 унікальних розробок, які пройшли ретельну перевірку Генштабу ЗСУ. Понад 500 військових експертів визнали їх важливими для нашої перемоги. Частина технологій уже зберігає життя наших бійців на фронті та допомагає нищити ворога", – повідомив він.

Зокрема йдеться про бойові роботи з турелями, безпілотники зі ШІ, морські дрони та системи протидії РЕБу.

Brave1 — спільна ініціатива з Міноборони, Генштабом, РНБО, Мінстратегпромом та Мінекономіки. Кластер об’єднує сотні топових розробників та військових для найкращої взаємодії. Сили оборони можуть поставити конкретні завдання розробникам, а компанії — отримати профільну підтримку й грант на розвиток продукту.

Загалом до Brave1 надійшло 583 проєкти, 305 з них уже пройшли оборонну експертизу. Ще 19 проєктів — на стадії укладання договорів на $315 тисяч. Переконаний, що саме українські рішення допоможуть здобути технологічну перевагу на полі бою.

Ще 9 дітей вдалось повернути з тимчасово окупованих територій в Україну

Україна повернула 9 дітей, які перебували на тимчасово окупованих Росією територіях. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Вік дітей – від 5 до 14 років", – написав він.

Прокудін зазначив, що загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонщини.