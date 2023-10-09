Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 9 дітей

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Вік дітей – від 5 до 14 років", - написав він.

Прокудін зазначив, що загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонщини.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

5 жовтня стало відомо про повернення додому ще 19 дітей.